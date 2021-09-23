Павел Табаков становится вампиром в экранизации Пелевина

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В сети появился трейлер фильма «Ампир V», экранизации романа Виктора Пелевина «Empire V». В ролике показываются главные герои ленты — вампиры Рама и Митра, роли которых исполнили соответственно Павел Табаков и Мирон Федоров (Оксимирон).

<iframe width="848" height="477" src="https://ok.ru/videoembed/3402211330765?silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По сюжету фэнтези Виктора Гинзбурга, обычный молодой парень Роман Шторкин становится вампиром, но никак не может разорвать связь с людьми. В итоге он раскрывает заговор, согласно которому вампиры управляют человечеством.