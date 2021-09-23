Павел Табаков становится вампиром в экранизации Пелевина

В сети появился трейлер фильма «Ампир V», экранизации романа Виктора Пелевина «Empire V». В ролике показываются главные герои ленты — вампиры Рама и Митра, роли которых исполнили соответственно Павел Табаков и Мирон Федоров (Оксимирон).
По сюжету фэнтези Виктора Гинзбурга, обычный молодой парень Роман Шторкин становится вампиром, но никак не может разорвать связь с людьми. В итоге он раскрывает заговор, согласно которому вампиры управляют человечеством.
«Ампир V» выйдет на российские экраны в ноябре 2021 года. В проекте, помимо Федорова и Табакова, сыграли Марина Зудина, Владимир Долинский и Федор Бондарчук.