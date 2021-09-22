Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
22 сентября 2021, фоторепортажСъемки

Бузова стала участницей вокального шоу

Звезда споет дуэтом с неизвестным визави
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Телеведущая и певица Ольга Бузова приняла участие в съемках нового музыкального проекта «Дуэты» на телеканале «Россия».

По правилам проекта, в каждом выпуске выступает восемь пар исполнителей. Интрига заключается в том, что участники до последнего момента не догадываются, с кем им предстоит спеть дуэтом. Перед зеркальной стеной, скрывающей исполнителей друг от друга, уже осмелились выступить Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Михаил Галустян, Жасмин, Дава и другие артисты.

Бузова призналась, что готова к экспериментам:

Новость
Басков стал ведущим нового музыкального шоу
Есть много артистов, с которыми я бы хотела поэкспериментировать в рамках проекта. Я не против, например, спеть с Валерием Меладзе.
Ольга Бузова

Какую именно песню Ольга будет исполнять с таинственным визави, пока не сообщается, однако певица отмечает, что это одна из ее любимых композиций: «Даже в самых смелых мечтах я не могла представить, что когда-нибудь смогу исполнить ее со сцены. Я столько раз пела ее дома, для себя, что мне даже не пришлось учить слова, я знаю эту песню наизусть».

Проект «Дуэты» является адаптацией формата Duos Mystères, премьера которого состоялась 26 февраля 2021 года на французском телеканале TF1. После первого же выпуска права на адаптацию были проданы в 21 страну, включая США, Великобританию, Германию, Испанию и Португалию. Ведущими российской версии шоу выступают Николай Басков и Сергей Лазарев.

Дуэты
2021/Россияразвлекательное
Моя оценка

Вместе с Ольгой Бузовой в новом выпуске шоу «Дуэты» появятся Юлия Савичева, Зара, Алексей Чумаков, Гоша Куценко, Анна Семенович, Катя Лель и Александр Серов. Зрители увидят его уже 26 сентября, в 18:00. 

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Филипп Киркоров
Лев Лещенко
19-летний сын Хлебникова исполнил главную роль в новом сериале
Ольга Бузова
Давид Манукян
Яковлева и Гармаш снимаются в фильме про Чебурашку: первые кадры
Анна Семенович
Надежда Бабкина
Орбакайте стала брюнеткой ради «Теста на беременность»
Сергей Лазарев
Юлия Савичева
Бледанс, Волкова, Бондарчук с сыном на презентации СТС
Алексей Чумаков
Гоша Куценко
Екатерина Вилкова и Лянка Грыу снялись в исторической саге
Николай Басков
Михаил Галустян
Янковский и Пожарская снялись вместе в фильме про Карпова
Дуэты
Жасмин
Jasmine
Пегова, Яковлева, Авдеев и неузнаваемый Кяро на съемках фильма
Ксению Бородину экстренно увезли в больницу со съемок
Бикович, Акиньшина и Соколовский на съемках сериала «The Телки»
Басков стал ведущим нового музыкального шоу
Асмус сообщила о критических проблемах со здоровьем из-за работы
Шепелев нашел новую работу на телевидении
Дава потребовал фонтан шампанского от основателя «Дома 2»
Надежда Михалкова завершила съемки сериала с сестрой: новые фото
От Бони до Гайдуляна: звезды на съемках шоу с Бузовой в Африке
Жигунов рассказал о трудностях на съемках «Моей прекрасной няни»
Павла Майкова омолодили на 15 лет для роли в сериале
Ольга Бузова рассказала, сколько тратит каждый месяц
Во МХАТе рассказали о возможных изменениях в спектакле с Бузовой
Самбурская, Дава, Цой на съемках «Фактора страха»
Валерия запускает собственное телешоу
Балагов завершил съемки пилота сериала «Последние из нас»
«Вертинский»: как снимали грандиозный проект со звездами кино
Ходченкова и Цыганов на съемках нового сериала: фото с площадки
Звезду «Черной пантеры» госпитализировали со съемок сиквела
Звезда «Сватов» снялась в необычном для себя образе: первые фото
Том Круз приземлился в чужом саду на вертолете и покатал детей
Бузова в Африке на съемках нового реалити-шоу со звездами
Воробьев прилетел из Лос-Анджелеса в Москву ради участия в шоу
«Елки» возвращаются после двухлетнего перерыва
Вилкова, Петренко, Машкова на съемках продолжения «Черного моря»
Звезды «Игры престолов» рассказали о самых неприятных съемках
Лолита и Безрукова снимаются в сериале по сказкам Пушкина
Анна Михалкова играет многодетную мать в сериале: первые кадры
Найдена замена Тому Крузу в новом «Интервью с вампиром»
Постаревшего Мистера Бина заметили на новых съемках
Мужчина Мечты опубликовал фото в постели с Кэрри Брэдшоу
Котова-Дерябина и Стречина играют сестер в новом сериале
85-летняя Дружинина вернулась к съемкам пятых «Гардемаринов»
Звезда «Отряда самоубийц» снимется в новом фильме Уэса Андерсона
Батрутдинов и Родригез стали ведущими нового шоу на НТВ
Пересильд и Цыганов снова снялись вместе: первые кадры
Бузова показала себя на съемках белорусского «Х-Фактора»
Бузова ответила на критику Безрукова после выступления во МХАТе
Куркова снялась в первом сериале Стычкина
Фото Асмус со съемок взволновало поклонников
Николь Кидман пять месяцев просила называть ее Машей
Анонсированы съемки приквела «Голодных игр»
91-летний Клинт Иствуд снова играет ковбоя
Хаматова, Яценко, Хабенский снимаются в военной драме
Новые трейлеры
На близком расстоянии
Тизер
Трагедия Макбета
Трейлер (англ.)
В клетке
Тизер
Хэллоуин убивает
Дублированный трейлер №2
Финч
Трейлер (англ.)
Цыпленок жареный
Трейлер
Осужденная
Трейлер (англ.)
Вокруг света за 80 дней
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
Вернулась ли я к бывшему.... 255
пункт 25 240
Премия Эмми-2021 222
Дамы, разбираем персики! Угадайка 129
Леди
У Лолиты разошелся шов на лице после пластической операции Об этом певица рассказала в интервью для ютуб-шоу
Hi-Tech
Зачем в России скупают старые роутеры Раскрываем секрет скупки старых роутеров
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь