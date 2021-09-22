Бузова стала участницей вокального шоу

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Телеведущая и певица Ольга Бузова приняла участие в съемках нового музыкального проекта «Дуэты» на телеканале «Россия».

По правилам проекта, в каждом выпуске выступает восемь пар исполнителей. Интрига заключается в том, что участники до последнего момента не догадываются, с кем им предстоит спеть дуэтом. Перед зеркальной стеной, скрывающей исполнителей друг от друга, уже осмелились выступить Филипп Киркоров, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Михаил Галустян, Жасмин, Дава и другие артисты.

Бузова призналась, что готова к экспериментам:

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Есть много артистов, с которыми я бы хотела поэкспериментировать в рамках проекта. Я не против, например, спеть с Валерием Меладзе Ольга Бузова

Какую именно песню Ольга будет исполнять с таинственным визави, пока не сообщается, однако певица отмечает, что это одна из ее любимых композиций: «Даже в самых смелых мечтах я не могла представить, что когда-нибудь смогу исполнить ее со сцены. Я столько раз пела ее дома, для себя, что мне даже не пришлось учить слова, я знаю эту песню наизусть».

Проект «Дуэты» является адаптацией формата Duos Mystères, премьера которого состоялась 26 февраля 2021 года на французском телеканале TF1. После первого же выпуска права на адаптацию были проданы в 21 страну, включая США, Великобританию, Германию, Испанию и Португалию. Ведущими российской версии шоу выступают Николай Басков и Сергей Лазарев.

Дуэты 2021 / Россия развлекательное Моя оценка Хочу посмотреть