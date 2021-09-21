Прилучный вернулся в октагон в трейлере сериала «В клетке 2»

Актер Павел Прилучный снова сыграет бойца ММА во втором сезоне сериала «В клетке». В трейлере сериала Прилучный снова предстает в роли Сергея «Волчка» Евдокимова, который из-за травмы руки не может участвовать в профессиональных соревнованиях, но возвращается в октагон для подпольных боев без правил.