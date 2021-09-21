Прилучный вернулся в октагон в трейлере сериала «В клетке 2»

Актер Павел Прилучный снова сыграет бойца ММА во втором сезоне сериала «В клетке». В трейлере сериала Прилучный снова предстает в роли Сергея «Волчка» Евдокимова, который из-за травмы руки не может участвовать в профессиональных соревнованиях, но возвращается в октагон для подпольных боев без правил.
Кроме того, главному герою предстоит разобраться со своей романтической жизнью.
Вся команда вложилась в этот проект, он удивит новыми сюжетными поворотами и захватывающими боями. Приятным сюрпризом станет и появление новых персонажей, которые очень органично вписались в канву полюбившейся многим истории.
Режиссером-постановщиком 10-серийного проекта стал Сергей Пикалов. К своим ролям вернутся Владимир Епифанцев, Екатерина Маликова, Артур Ваха, Алена Михайлова, Зепюр Брутян, к касту сериала также присоединились Роза Хайруллина, Илья Глинников, Кай Гетц, Гела Месхи и другие. Некоторым героям предстоит смерть, и зритель поймет, кто убийца, только в финале сериала.
Премьера второго сезона сериала «В клетке» состоится 7 октября в мультимедийном сервисе Okko.