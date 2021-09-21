Ходченкова и Бортич представили совместный фильм

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В киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Дело». Картину зрителям представили режиссер Алексей Герман-мл., продюсеры Артем Васильев и Георгий Шабанов, художник-постановщик Елена Окопная, сценаристка Мария Огнева, оператор-постановщик Иван Бурлаков, актрисы Светлана Ходченкова и Александра Бортич и другие члены съемочной группы.

Обратившись к первым зрителям, режиссер Алексей Герман-мл. сказал:

Мне кажется, мы сделали достойный и честный фильм. Наш фильм – это размышление о человеческом устройстве, рассказ о том, какие мы есть. Алексей Герман-мл.

Генеральный продюсер Артем Васильев отметил: «Наше "Дело" – это попытка представить, что может происходить с людьми в самые драматические моменты их жизни, когда все рушится и охватывает отчаяние. В современном мире немало подобных историй».

В центре сюжета фильма - преподаватель провинциального вуза, который вступает в борьбу за свои идеалы и имя. Главную роль в картине исполнил Мераб Нинидзе. Также в съемках приняли участие Анна Михалкова, Роза Хайруллина, Александр Паль, Анастасия Мельникова, Анастасия Талызина.

Напомним, мировая премьера картины прошла в программе «Особый взгляд» 74-го Каннского кинофестиваля. В России фильм впервые показали на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. В широкий прокат «Дело» выйдет 23 сентября.