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21 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Ходченкова и Бортич представили совместный фильм

Звезды посетили светскую премьеру «Дела» Алексея Германа-мл.
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фотографии
22
фотографии
22
фотографии

В киноцентре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера фильма «Дело». Картину зрителям представили режиссер Алексей Герман-мл., продюсеры Артем Васильев и Георгий Шабанов, художник-постановщик Елена Окопная, сценаристка Мария Огнева, оператор-постановщик Иван Бурлаков, актрисы Светлана Ходченкова и Александра Бортич и другие члены съемочной группы.

Среди гостей премьеры были Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Муся Тотибадзе, Алиса Хазанова, Сергей Сельянов, Павел Лунгин, Роман Васьянов, Юрий БыковИгорь Поплаухин, Алексей Боков, Екатерина Соколова, Нина Гусева, Александр Архангельский, Михаил Фишман и многие другие.

Обратившись к первым зрителям, режиссер Алексей Герман-мл. сказал:

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Мне кажется, мы сделали достойный и честный фильм. Наш фильм – это размышление о человеческом устройстве, рассказ о том, какие мы есть.
Алексей Герман-мл.

Генеральный продюсер Артем Васильев отметил: «Наше "Дело" – это попытка представить, что может происходить с людьми в самые драматические моменты их жизни, когда все рушится и охватывает отчаяние. В современном мире немало подобных историй».

В центре сюжета фильма - преподаватель провинциального вуза, который вступает в борьбу за свои идеалы и имя. Главную роль в картине исполнил Мераб Нинидзе. Также в съемках приняли участие Анна МихалковаРоза ХайруллинаАлександр ПальАнастасия МельниковаАнастасия Талызина.

Напомним, мировая премьера картины прошла в программе «Особый взгляд» 74-го Каннского кинофестиваля. В России фильм впервые показали на фестивале «Окно в Европу» в Выборге. В широкий прокат «Дело» выйдет 23 сентября.

Дело
2021/Россия16+драма
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