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20 сентября 2021, фоторепортажСъемки

Орбакайте стала брюнеткой ради «Теста на беременность»

Артистка получила роль в третьем сезоне популярного сериала
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Стартовали съемки третьего сезона медицинской мелодрамы «Тест на беременность», сообщают онлайн-кинотеатр KION и компания «Всемирные русские студии».

К роли врача Натальи Бахметьевой вернется Светлана Иванова, которая решает покинуть перинатальный центр и искать новое место работы. Ей придется и спасать жизни, и решать, кому из двух претендентов на ее сердце сказать «да».

Режиссером нового сезона стал Михаил Вайнберг («Метод Фрейда»). Одну из ролей исполнит Кристина Орбакайте, ради съемок примерившая неожиданный для нее образ брюнетки.

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Я обрадовалась предложению Вайнберга сыграть в новом третьем сезоне. Так получилось, что мой первый день в роли Нины Артамоновой совпал с первым съемочным днем и разбиванием тарелки — это добрая примета!
Кристина Орбакайте

Также в картине снимутся Евгений Пронин, Александр Яцко, Лянка Грыу, Агния Кузнецова, Кирилл Гребенщиков, Анна Каменкова, Андрей Ургант.

Восьмисерийный проект «Тест на беременность» о работе и личной жизни врачей перинатального центра выйдет в 2022 году в онлайн-кинотеатре KION, а затем в эфире «Первого канала».

8.0
Тест на беременность
2014/Россия16+драмамелодрама
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