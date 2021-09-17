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17 сентября 2021, фоторепортажСъемки

Екатерина Вилкова и Лянка Грыу снялись в исторической саге

Актрисы вместе появятся в «Русских горках»
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На «Первом канале» готовится к премьере новая историческая сага «Русские горки» по мотивам романа Григория Ряжского «Колония нескучного режима».

В центре сюжется сериала — история английского двойного агента и его семьи в Советском Союзе. События развиваются на протяжении 40 лет — с 40-х по 80-е годы прошлого века. Сценарий саги написала Татьяна Арцеулова («Коса», «Клиника счастья»), режиссером выступил Алеко Цабадзе («Бухта Филиппа», «Однолюбы»).

В главных ролях в «Русских горках» появятся многие популярные российские актеры: Екатерина Вилкова, Карина Андоленко, Константин Лавроненко, Иван Колесников, Алексей Морозов, Лянка Грыу, Эммануил Виторган, Татьяна Лютаева, Сергей Пускепалис, Надежда Маркина, Мария Аниканова, Юлия АугЯн Цапник, Алексей Шевченков, Дмитрий Ендальцев, Петар Зекавица и многие другие.

Исполнитель одной из главных ролей Алексей Морозов подчеркивает масштабность исторической саги. В начале сериала его герою 25 лет, а в конце — уже больше шестидесяти:

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Всем нам удалось сыграть совершенно разные возрастные периоды: можно будет увидеть молодость героев, их зрелость и даже старость. Для меня лично это была удивительная работа, я совершенно обнулился внутренне.
Алексей Морозов

Актер подчеркивает, что ему и его коллегам по проекту удалось сыграть целую жизнь на фоне исторических событий. Съемки проходили на протяжении полутора лет в Москве, Петербурге, Тверской области и Крыму. 

Премьера сериала «Русские горки» состоится 20 сентября в 21.30.

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