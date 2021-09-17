Екатерина Вилкова и Лянка Грыу снялись в исторической саге

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На «Первом канале» готовится к премьере новая историческая сага «Русские горки» по мотивам романа Григория Ряжского «Колония нескучного режима».

В центре сюжется сериала — история английского двойного агента и его семьи в Советском Союзе. События развиваются на протяжении 40 лет — с 40-х по 80-е годы прошлого века. Сценарий саги написала Татьяна Арцеулова («Коса», «Клиника счастья»), режиссером выступил Алеко Цабадзе («Бухта Филиппа», «Однолюбы»).

Исполнитель одной из главных ролей Алексей Морозов подчеркивает масштабность исторической саги. В начале сериала его герою 25 лет, а в конце — уже больше шестидесяти:

Всем нам удалось сыграть совершенно разные возрастные периоды: можно будет увидеть молодость героев, их зрелость и даже старость. Для меня лично это была удивительная работа, я совершенно обнулился внутренне. Алексей Морозов

Актер подчеркивает, что ему и его коллегам по проекту удалось сыграть целую жизнь на фоне исторических событий. Съемки проходили на протяжении полутора лет в Москве, Петербурге, Тверской области и Крыму.