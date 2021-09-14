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14 сентября 2021, фоторепортажСъемки

Пегова, Яковлева, Авдеев и неузнаваемый Кяро на съемках фильма

Актеры появятся вместе в масштабном роуд-муви «Далекие близкие»
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фотографии
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фотографии
34
фотографии

В Хабаровске завершились съемки нового роуд-муви «Далекие близкие». Картина расскажет об отце и сыне, давно отдалившихся друг от друга.

Отец (Евгений Сытый) — простой учитель географии — знакомится с женщиной в социальных сетях и решается на отчаянный поступок: вместе с сыном (Филипп Авдеев) он отправляется в путешествие через всю страну, с Дальнего Востока в Москву. Преодолев тысячи километров, отец и сын выясняют причины старых конфликтов и приезжают в пункт назначения уже совсем другими людьми.

Роли в картине исполнили также Екатерина Агеева, Елена Яковлева, Ирина Пегова и Кирилл Кяро.

Режиссером и сценаристом «Далеких близких» выступает Иван Соснин. Для него эта работа станет дебютом в полном метре. 

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Помимо темы отцов и детей, тут затрагивается проблема интернета и социальных сетей. Я акцентировал внимание на том, что даже самые близкие нам люди порой оказываются далеки от нас. С человеком, с которым живешь в одном городе, ты можешь видеться раз в год и общаться только в переписке.

Филипп Авдеев, исполнивший роль сына главного героя, признается, что тема противостояния отцов и детей, поднятая в фильме «Далекие близкие», знакома ему не понаслышке, и многое для своей роли он почерпнул из личного опыта. Евгений Сытый, в свою очередь, отмечает, что в жизни с подобной проблемой еще не сталкивался.

Дети у меня молодые, два сына – 14 и 23 года. Со временем придет, они ведь растут.
Евгений Сытый

Оба актера подчеркнули, что, несмотря на то, что до съемок они не были знакомы друг с другом, работать на  площадке им было комфортно.

Далекие близкие
2022/Россиядрама

Фильм снимали на протяжении двух с половиной месяцев. Масштабной площадкой проекта стала практически вся Россия — от Хабаровска и Байкала до Бурятии и Санкт-Петербурга. Суммарно съемочная группа преодолела на колесах более 10 000 километров. Вместе с героями зрителям предстоит совершить захватывающее путешествие и увидеть множество невероятных и красивейших мест, которыми славится Россия.

Производством картины занимаются «Киностудии КИТ», онлайн-кинотеатр KION и Red Pepper Film. Фильм «Далекие Близкие» выйдет в прокат в 2022 году. Цифровая премьера состоится на платформе KION.

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