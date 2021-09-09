Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
9 сентября 2021, новость

Опубликован первый трейлер новой «Матрицы»

Герой Киану Ривза посещает психотерапевта и принимает синие таблетки

В сети появился первый трейлер нового фильма «Матрица: Воскрешение». Он был опубликован на YouTube-канале WBRussia.

В ролике, который длится почти три минуты, показывают персонажа актера Киану Ривза: он живет в современном мире и пытается разобраться с ощущением, будто он забыл что-то важное. В кадре он посещает психотерапевта (Нил Патрик Харрис), принимает синие таблетки и встречает женщину, которая приглашает его пойти с ней, если герой хочет получить ответы на свои вопросы. В видео говорится, что премьера четвертой «Матрицы» в России состоится 16 декабря.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо Киану Ривза и Нила Патрика Харриса, в фильме снялись Кэрри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II, Джада Пинкетт Смит, Дэниэл Бернхард и Ламбер Вильсон. За постановку новой «Матрицы» отвечает Лана Вачовски, режиссер, которая совместно с сестрой Лили, работала над созданием первых трех фильмов научно-фантастической франшизы.

22 декабря фильм покажут в кинотеатрах США. Параллельно его выпустят и на стриминг-платформе HBO Max.

Матрица: Воскрешение
2021/СШАбоевикфантастика
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Матрица: Воскрешение
Кэрри-Энн Мосс
Carrie-Anne Moss
Объявлено официальное название четвертой части «Матрицы»
Яхья Абдул-Матин II
Yahya Abdul-Mateen II
Лана Вачовски
Lana Wachowski
Вышел полный трейлер к фильму «Человек-паук: Нет пути домой»
Киану Ривз
Keanu Reeves
Ламбер Вильсон
Lambert Wilson
Marvel показала финальный трейлер «Вечных» с Джоли
Джада Пинкетт Смит
Jada Pinkett Smith
Нил Патрик Харрис
Neil Patrick Harris
Джоди Комер: «Во мне определенно больше Милли, чем Molotov Girl»
Дуэйн Джонсон: «На съемках они называли меня Дорогушей»
Жители Белогорья в Москве: вышел трейлер «Последнего богатыря 3»
Дэвид Харбор: о русской сыворотке и акценте, Йоханссон и Страже
Опубликован тизер «Золушки» с гендерно-нейтральной феей
Актер сообщил о начале съемок фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом
Раскрыты детали сюжета новой части «Матрицы»
Энистон возвращается в трейлере продолжения «Утреннего шоу»
Вышел трейлер фильма «Вечные» с Анджелиной Джоли
Безруков играет Бендера: первые фото со съемок
17 лет спустя: звезды «Друзей» в трейлере спецвыпуска
Про трюки, скорость и Пола Уокера: интервью с Мишель Родригес
Опубликован тизер спецвыпуска «Друзей»
Герои «Черной вдовы» пригласили россиян на майские шашлыки
С седой бородой: Киану Ривз прибыл на съемки «Джона Уика 4»
Опубликован тизер «Вестсайдской истории» с драками и танцами
Алла Пугачева записала песню для фильма Данилы Козловского
Киану Ривз сыграет в экранизации собственного комикса
«Константин» станет сериалом
В форме сердца: самые запоминающиеся поцелуи из кино
Киану Ривзу предложили роль суперзлодея в фильме Marvel
«Матрица» и «Гарри Поттер»: названы фильмы с уродливой графикой
Любимые киногерои отмечают Новый год: атмосферное видео
«Золотой граммофон 2020»: прямая трансляция церемонии
Цыганов чешет ваш нос: фрагмент из сиквела нашумевшей комедии
Киану Ривз научился играть на волынке ради съемок в фильме
Назван величайший актер XXI века
Мирослава Карпович в новой роли: смотрите обращение актрисы
«Константин» с Киану Ривзом спустя 15 лет получит продолжение
Ривз устроил вечеринку на 200 человек после съемок «Матрицы 4»
Вышел первый тизер фильма «Мажор» с Прилучным
Киану Ривз побрился почти налысо для съемок в «Матрице 4»
Названы актеры, чаще других снимающиеся в откровенных сценах
Даты выхода «Бэтмена» и новой «Матрицы» перенесли
Здравствуй, грусть: самые красивые сцены под дождем из фильмов
Лето, которое мы потеряли: самые жаркие пляжные кадры из фильмов
Джейми Дорнан попал в любовный треугольник: премьера фрагмента
Киану Ривз рассказал о съемках «Матрицы 4»
Исполнителя роли Морфеуса не позвали в новую «Матрицу»
У «47 ронинов» с Киану Ривзом будет продолжение
Киностудия Lionsgate анонсировала пятый фильм о Джоне Уике
Фильм «Джон Уик 2» помог полиции задержать наркоторговца
Киану Ривз прилетел на съемки новой «Матрицы» с возлюбленной
Киану Ривз отказался доводить до слез Вайнону Райдер на съемках
Освежающее видео: посмотрите, как киногерои едят мороженое
Киану Ривз выставил на аукцион онлайн-встречу с собой
Назван величайший киногерой в истории
Новые трейлеры
Матрица: Воскрешение
Дублированный трейлер
Матрица: Воскрешение
Трейлер (англ.)
Множественные святые Ньюарка
Трейлер №2 (англ.)
Не смотрите наверх
Тизер (англ., рус.суб.)
Исчезнувший
Дублированный трейлер
Семейка Аддамс: Горящий тур
Дублированный трейлер
Виновный
Трейлер (англ., рус.суб.)
Сексуальное просвещение
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
«Сыровато»: QR-код для автомобиля вызвал массу проблем у водителей Электронный СТС Минцифры приписывает автовладельцам чужие машины
Популярные темы на «Детях»
В декрете сидят до 3 лет от лени, чтобы не работать? 678
Просто выговорится .. не судите строго. 646
Забавные картинки 510
Рейтинг пород собак 435
Леди
Как выживает в России 18-летняя девушка с муковисцидозом Вика пока не верит, что в восемнадцать лет это нормально
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь