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8 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

От Курковой до Бони: звезды на премьере сериала Стычкина

В Москве прошла премьера многосерийной драмы «Контакт»
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фотографии
23
фотографии
23
фотографии

В московском кинотеатре «Иллюзион» состоялась закрытая премьера сериала «Контакт» – остросоциальной драмы о проблемах отцов и детей в эпоху соцсетей. Проект представил Евгений Стычкин, для которого сериал Good Story Media и продюсерской компании «Среда» стал режиссерским дебютом.

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В числе гостей были актриса Равшана Куркова, Виктория Боня, Павел Майков, пришедший на премьеру с супругой, которая вместе с ним снялась в сериале. Поздравить Евгения с режиссерским дебютом пришли артисты и коллеги по цеху: Глафира Тарханова, Сергей Гилев, Роман Маякин, Родион Газманов, Полина Гренц и другие.

«Контакт» расскажет историю полицейского Глеба Барнашова, перешедшего в отдел по делам несовершеннолетних. Он абсолютно не понимает современных детей, особенно свою дочь Юльку. Полицейский считает, что сможет наладить контакт и узнать, чем живет дочь, — если подружится с ней в соцсетях, но у Юльки отец везде забанен. Однако Барнашов находит возможность добавиться в друзья к дочке.

Первые две серии драмы «Контакт» выйдут 9 сентября на видеосервисе Premier.

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