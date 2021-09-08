От Курковой до Бони: звезды на премьере сериала Стычкина

В московском кинотеатре « Иллюзион » состоялась закрытая премьера сериала « Контакт » – остросоциальной драмы о проблемах отцов и детей в эпоху соцсетей. Проект представил Евгений Стычкин , для которого сериал Good Story Media и продюсерской компании «Среда» стал режиссерским дебютом.

«Контакт» расскажет историю полицейского Глеба Барнашова, перешедшего в отдел по делам несовершеннолетних. Он абсолютно не понимает современных детей, особенно свою дочь Юльку. Полицейский считает, что сможет наладить контакт и узнать, чем живет дочь, — если подружится с ней в соцсетях, но у Юльки отец везде забанен. Однако Барнашов находит возможность добавиться в друзья к дочке.