Петров с возлюбленной, Аксенова и другие на премьере «Нефутбола»

В Москве состоялась премьера фильма «Нефутбол». Картину и творческую группу представили продюсер Артем Виткин, режиссер Максим Свешников и актриса Любовь Аксенова, сыгравшая капитана женской футбольной команды.
Показ в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» посетили также Егор Корешков, Мария Ивакова, Полина Ауг, Юлия Топольницкая и Игорь Чехов, Валентина Ляпина, Александр Петров и Стася Милославская, Варвара Шмыкова, Анжелика Каширина и другие.
Главная героиня картины — капитан женской футбольной команды Даня Белых. Она в отчаянии: отсутствие денег, бестолковый тренер и уход ценных игроков — все говорит о скором закрытии команды. Последняя надежда на спасение — это помощь ее подруг детства, с которыми еще в школе Даня играла в футбол.
Комедия «Нефутбол» выйдет в прокат уже 1 сентября.