Петров с возлюбленной, Аксенова и другие на премьере «Нефутбола»

Главная героиня картины — капитан женской футбольной команды Даня Белых. Она в отчаянии: отсутствие денег, бестолковый тренер и уход ценных игроков — все говорит о скором закрытии команды. Последняя надежда на спасение — это помощь ее подруг детства, с которыми еще в школе Даня играла в футбол.