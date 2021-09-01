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1 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Петров с возлюбленной, Аксенова и другие на премьере «Нефутбола»

Звезды представили новую спортивную комедию
20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

В Москве состоялась премьера фильма «Нефутбол». Картину и творческую группу представили продюсер Артем Виткин, режиссер Максим Свешников и актриса Любовь Аксенова, сыгравшая капитана женской футбольной команды.

Показ в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» посетили также Егор Корешков, Мария Ивакова, Полина Ауг, Юлия Топольницкая и Игорь Чехов, Валентина Ляпина, Александр Петров и Стася Милославская, Варвара Шмыкова, Анжелика Каширина и другие.

Нефутбол
2021/Россия12+мелодрамакомедияспорт
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Главная героиня картины — капитан женской футбольной команды Даня Белых. Она в отчаянии: отсутствие денег, бестолковый тренер и уход ценных игроков — все говорит о скором закрытии команды. Последняя надежда на спасение — это помощь ее подруг детства, с которыми еще в школе Даня играла в футбол. 

Комедия «Нефутбол» выйдет в прокат уже 1 сентября.

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Нефутбол
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