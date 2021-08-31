Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
31 августа 2021, фоторепортажСъемки

Самбурская, Дава, Цой на съемках «Фактора страха»

Звезды приняли участие в российской адаптации популярного американского шоу
30
фотографий
30
фотографий
30
фотографий

На НТВ готовится к премьере захватывающее шоу «Фактор страха», участие в котором примут звезды российского шоу-бизнеса. В каждом выпуске популярным певцам, актерам, ведущим, блогерам, спортсменам предстоит взглянуть в глаза своим страхам и выполнить ряд сложных испытаний, связанных с огнем, водой, высотой и различными зоофобиями.

Ведущим проекта станет победитель первого сезона шоу «Маска», популярный певец Анатолий Цой

Новость
Бузова в Африке на съемках нового реалити-шоу со звездами
Как ведущему, мне нужно было быть хладнокровным, безжалостным, и, конечно, было тяжело смотреть в глаза своим друзьям, коллегам по цеху и говорить: «Сегодня вы не выживете». Были сложные испытания, в которых я очень переживал за участников, хоть и стоял с каменным лицом.
Анатолий Цой

Всего будет восемь выпусков. В каждом эпизоде шесть участников проходят три испытания, по результатам которых определяется победитель. Согласно правилам, первое испытание выполняют все участники, далее проходят четверо лучших, в финал – только двое. Тот из них, кто покажет лучший результат, становится победителем и забирает главный приз – 250 тысяч рублей, – которым может распорядиться на свое усмотрение: оставить себе или отдать на благотворительность.

Фактор страха
2021/Россия16+реалити-шоуразвлекательноеприключенческое

В первом выпуске бороться со своими страхами будут Родион Газманов, Дмитрий Колдун, Алексей Ягудин, Карина Кокс, Артем Сучков и Олег Солнцев. В других выпусках зрители увидят Настасью Самбурскую, Екатерину Волкову, Давида Манукяна и многих других.

Съемки российской адаптации одноименного американского шоу проходили в Туле и Тульской области.

«Фактор страха» стартует на НТВ 4 сентября в 18.00.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Давид Манукян
Фактор страха
Валерия запускает собственное телешоу
Анатолий Цой
Артем Сучков
Балагов завершил съемки пилота сериала «Последние из нас»
Дмитрий Колдун
Настасья Самбурская
«Вертинский»: как снимали грандиозный проект со звездами кино
Екатерина Волкова
Родион Газманов
Ходченкова и Цыганов на съемках нового сериала: фото с площадки
Карина Кокс
Алексей Ягудин
Звезду «Черной пантеры» госпитализировали со съемок сиквела
Звезда «Сватов» снялась в необычном для себя образе: первые фото
Том Круз приземлился в чужом саду на вертолете и покатал детей
Бузова в Африке на съемках нового реалити-шоу со звездами
Воробьев прилетел из Лос-Анджелеса в Москву ради участия в шоу
«Елки» возвращаются после двухлетнего перерыва
Самбурская, Гренц, Хакамада на премьере фильма с Джекманом
Вилкова, Петренко, Машкова на съемках продолжения «Черного моря»
Звезды «Игры престолов» рассказали о самых неприятных съемках
Лолита и Безрукова снимаются в сериале по сказкам Пушкина
Анна Михалкова играет многодетную мать в сериале: первые кадры
Найдена замена Тому Крузу в новом «Интервью с вампиром»
Постаревшего Мистера Бина заметили на новых съемках
Мужчина Мечты опубликовал фото в постели с Кэрри Брэдшоу
Котова-Дерябина и Стречина играют сестер в новом сериале
85-летняя Дружинина вернулась к съемкам пятых «Гардемаринов»
Звезда «Отряда самоубийц» снимется в новом фильме Уэса Андерсона
Батрутдинов и Родригез стали ведущими нового шоу на НТВ
Пересильд и Цыганов снова снялись вместе: первые кадры
Бузова показала себя на съемках белорусского «Х-Фактора»
Куркова снялась в первом сериале Стычкина
Фото Асмус со съемок взволновало поклонников
Николь Кидман пять месяцев просила называть ее Машей
Анонсированы съемки приквела «Голодных игр»
91-летний Клинт Иствуд снова играет ковбоя
Хаматова, Яценко, Хабенский снимаются в военной драме
Кяро, Борисов и олени: большой репортаж со съемок «Эпидемии 2»
Водонаева, Самбурская и Элджей на премьере «Отряда самоубийц»
Полиция приехала на съемки «Булок» с Асмус
Яковлева и Балуев вместе снимаются в сериале: первые фото
Мельникова рассказала о съемках эротических сцен с Прилучным
Мужчина вспомнил, как пострадал на съемках «Войны и мира»
Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале с Ходченковой
С Милохиным и в грязи: Ивлеева на съемках трэвел-проекта
Германика снимает Иванову в новом сериале: первые фото
Галкин показал себя в образе самовлюбленного соблазнителя
Новой ведущей «Орла и решки» стала популярная актриса
Асмус приехала на Шри-Ланку на съемки и рассказала о сложностях
Звезда «Лучше звоните Солу» перенес сердечный приступ на съемках
Все в сборе: звезды «Секса в большом городе» на съемках сиквела
Данила Козловский возьмется за русскую классику
Девочка-альбинос: 12-летняя дочь Пересильд в образе на съемках
Самбурская, Дайнеко, Судзиловская, Лопырева на премьере сериала
Анна Михалкова снимается вместе с сестрой в ее первом сериале
Дорн, Шаляпин, Красилов на съемках «Форта Боярд» с Буруновым
Ефремов и Максимова снимаются в сериале Плетнева: первые кадры
Новые трейлеры
Летчик
Трейлер
Суперзвезда
Дублированный трейлер
Спенсер: Тайна принцессы Дианы
Трейлер (англ.)
Власть пса
Тизер (англ.)
King's Man: Начало
Дублированный трейлер
Американская история преступлений
Трейлер (англ.)
Контакт
Трейлер
Дело
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
7 причин падения динамики автомобиля Мощность двигателя и паспортный крутящий момент зависят от работоспособности ряда технических систем, а также от качества топлива. Если появляются перебои в работе, то они немедленно сказываются на тяге и на динамике автомобиля
Дети
Фото 9-летней дочки Орбакайте с отцом растрогали поклонников Девочка весело провела время с папой
Леди
Первое видео Бородиной с новым бойфрендом взбудоражило сеть Как утверждают СМИ, ведущая и ресторатор Эрик Авагян встречаются
Здоровье
Я вакцинировался полгода назад. Нужна ли повторная прививка? Проект Здоровье Mail.ru отвечает на популярные вопросы о ревакцинации от ковида.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь