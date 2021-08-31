Самбурская, Дава, Цой на съемках «Фактора страха»

На НТВ готовится к премьере захватывающее шоу « Фактор страха », участие в котором примут звезды российского шоу-бизнеса. В каждом выпуске популярным певцам, актерам, ведущим, блогерам, спортсменам предстоит взглянуть в глаза своим страхам и выполнить ряд сложных испытаний, связанных с огнем, водой, высотой и различными зоофобиями.

Как ведущему, мне нужно было быть хладнокровным, безжалостным, и, конечно, было тяжело смотреть в глаза своим друзьям, коллегам по цеху и говорить: «Сегодня вы не выживете». Были сложные испытания, в которых я очень переживал за участников, хоть и стоял с каменным лицом.

Всего будет восемь выпусков. В каждом эпизоде шесть участников проходят три испытания, по результатам которых определяется победитель. Согласно правилам, первое испытание выполняют все участники, далее проходят четверо лучших, в финал – только двое. Тот из них, кто покажет лучший результат, становится победителем и забирает главный приз – 250 тысяч рублей, – которым может распорядиться на свое усмотрение: оставить себе или отдать на благотворительность.