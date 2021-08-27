Иерей рассказал, сможет ли Васильева продолжить карьеру актрисы

Иерей храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко объяснил, почему у народной артистки РСФСР Екатерины Васильевой , которая приняла постриг в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре, останется возможность сниматься в кино. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Не думаю, что будут какие-то проблемы из-за неприятия церковью лицедейства. Дело в том, что традиционное отношение церкви к лицедейству — это взгляд на скоморошество и нелепое разнузданное веселье. Именно это осуждается в первую очередь. Равнять такое лицедейство с современным театром, классической культурой и серьезным кинематографом, конечно же, не стоит», — отметил Савченко.