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27 августа 2021, новость

Иерей рассказал, сможет ли Васильева продолжить карьеру актрисы

Священнослужитель прокомментировал отношение церкви к работникам кино и театра
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Иерей храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко объяснил, почему у народной артистки РСФСР Екатерины Васильевой, которая приняла постриг в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре, останется возможность сниматься в кино. Об этом сообщает «Пятый канал».

«Не думаю, что будут какие-то проблемы из-за неприятия церковью лицедейства. Дело в том, что традиционное отношение церкви к лицедейству — это взгляд на скоморошество и нелепое разнузданное веселье. Именно это осуждается в первую очередь. Равнять такое лицедейство с современным театром, классической культурой и серьезным кинематографом, конечно же, не стоит», — отметил Савченко.
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Принявшая монашеский постриг Екатерина Васильева

Священнослужитель также добавил, что некоторые религиозные правила могут ограничивать людей, которые ранее занимались актерским мастерством. Например, это может сказаться на их продвижении по иерархии в церкви.

Ранее заслуженная артистка России Мария Шукшина сообщила, что актриса театра и кино Екатерина Васильева приняла постриг в монахини.

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