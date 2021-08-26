Звезду «Черной пантеры» госпитализировали со съемок сиквела

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Актриса Летишиа Райт, которая играет роль Шури в киновселенной Marvel, была госпитализирована во время съемок фильма «Черная пантера 2: Ваканда навсегда». Об этом пишет Deadline со ссылкой на источники.

По информации издания, Райт получила незначительные травмы из-за инцидента с каскадером, который произошел в ходе ночных съемок в Бостоне. Как сообщили источники, артистку уже выписали из больницы.

Премьера сиквела «Черной пантеры» состоится в июле 2022 года.

Восемнадцатая картина киновселенной Marvel «Черная Пантера» вышла на экраны в 2018 году. Кинолента получила «Оскар» в категориях «Лучшая музыка к фильму», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшая работа художника-постановщика».