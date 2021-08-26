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26 августа 2021, новость

Звезду «Черной пантеры» госпитализировали со съемок сиквела

Летишиа Райт получила травмы на площадке в Бостоне
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7
фотографий
7
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Актриса Летишиа Райт, которая играет роль Шури в киновселенной Marvel, была госпитализирована во время съемок фильма «Черная пантера 2: Ваканда навсегда». Об этом пишет Deadline со ссылкой на источники.

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По информации издания, Райт получила незначительные травмы из-за инцидента с каскадером, который произошел в ходе ночных съемок в Бостоне. Как сообщили источники, артистку уже выписали из больницы.

Премьера сиквела «Черной пантеры» состоится в июле 2022 года.

Восемнадцатая картина киновселенной Marvel «Черная Пантера» вышла на экраны в 2018 году. Кинолента получила «Оскар» в категориях «Лучшая музыка к фильму», «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшая работа художника-постановщика».

Ранее стало известно, что стриминговый сервис Disney+ и режиссер «Черной Пантеры» Райан Куглер создают сериал, действие которого, как и фильма Marvel, происходит в вымышленной стране Ваканде.

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