Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
17 августа 2021, новость

Найдена замена Тому Крузу в новом «Интервью с вампиром»

Стало известно, кто исполнит роль Лестата в сериале про обаятельного вампира
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Австралийский актер Сэм Рид сыграет роль вампира Лестата в сериале AMC, в основу сценария которого ляжет роман американской писательницы Энн Райс «Интервью с вампиром».

Об этом сообщает Deadline. До этого роль Лестата сыграл Том Круз — он предстает в образе обаятельного вампира в картине Нила Джорджана «Интервью с вампиром».

7.9
Интервью с вампиром
1994/США16+драмафэнтези
Моя оценка

Ранее Сэм Рид играл в лентах «Белль», «Возмездие», «Главный подозреваемый 1973» и другие.

Пока полный актерский состав проекта не объявлен. Над сериалом будут работать сама Энн Райс и ее сын Кристофер. Съемки стартуют в конце 2021 года.

Премьера восьми эпизодов «Интервью с вампиром» состоится в 2022 году на стриминговом сервисе AMC+.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
1 р.
Белль
Том Круз
Tom Cruise
Устинова и Бекмамбетов создадут сериал для Netflix
1 р.
Возмездие
Нил Джордан
Neil Jordan
Постаревшего Мистера Бина заметили на новых съемках
Главный подозреваемый 1973
1 р.
Интервью с вампиром
Мужчина Мечты опубликовал фото в постели с Кэрри Брэдшоу
Котова-Дерябина и Стречина играют сестер в новом сериале
85-летняя Дружинина вернулась к съемкам пятых «Гардемаринов»
Звезда «Отряда самоубийц» снимется в новом фильме Уэса Андерсона
Батрутдинов и Родригез стали ведущими нового шоу на НТВ
Пересильд и Цыганов снова снялись вместе: первые кадры
Бузова показала себя на съемках белорусского «Х-Фактора»
Куркова снялась в первом сериале Стычкина
Фото Асмус со съемок взволновало поклонников
Николь Кидман пять месяцев просила называть ее Машей
Анонсированы съемки приквела «Голодных игр»
91-летний Клинт Иствуд снова играет ковбоя
Хаматова, Яценко, Хабенский снимаются в военной драме
Кяро, Борисов и олени: большой репортаж со съемок «Эпидемии 2»
Полиция приехала на съемки «Булок» с Асмус
Яковлева и Балуев вместе снимаются в сериале: первые фото
Мельникова рассказала о съемках эротических сцен с Прилучным
Мужчина вспомнил, как пострадал на съемках «Войны и мира»
Стало известно, кто сыграет Вронского в сериале с Ходченковой
С Милохиным и в грязи: Ивлеева на съемках трэвел-проекта
Германика снимает Иванову в новом сериале: первые фото
Галкин показал себя в образе самовлюбленного соблазнителя
Новой ведущей «Орла и решки» стала популярная актриса
Асмус приехала на Шри-Ланку на съемки и рассказала о сложностях
Звезда «Лучше звоните Солу» перенес сердечный приступ на съемках
Все в сборе: звезды «Секса в большом городе» на съемках сиквела
Данила Козловский возьмется за русскую классику
Девочка-альбинос: 12-летняя дочь Пересильд в образе на съемках
Анна Михалкова снимается вместе с сестрой в ее первом сериале
Дорн, Шаляпин, Красилов на съемках «Форта Боярд» с Буруновым
Ефремов и Максимова снимаются в сериале Плетнева: первые кадры
60-летний Бандерас присоединится к съемкам «Индианы Джонса 5»
Еще жарче: самые горячие мужские торсы в истории кино
Бурунов сменил Шнурова в новом сезоне шоу «Форт Боярд»
Снаткина поправилась на 10 кг ради роли 17-летней девушки
Прилучный и Розанова снимаются вместе: первые фото
В Грузии начались съемки седьмых «Сватов»
Шукшина, Немоляева, Чадов снялись в семейной саге: первые кадры
Сарик Андреасян снимет сериал об эскорте
Цыганов и Снигирь в образах Мастера и Маргариты: первые фото
Матвеев завершил съемки во втором сезоне «Триггера»: первые фото
Безруков показал себя с беременной женой на съемках в Сочи
Кузнецов окажется в открытом космосе в новом фильме
Лянка Грыу и Иван Стебунов играют неверных супругов: первые фото
Эмма Робертс на съемках новой «Иронии судьбы»: первые фото
Актер сообщил о начале съемок фильма «Джон Уик 4» с Киану Ривзом
Наталия Орейро стала платиновой блондинкой ради новой роли
Елена Сафонова появится в новом сериале
Новые трейлеры
Семейный бюджет
Трейлер
Петровы в гриппе
Трейлер
Коса
Трейлер
Американская история ужасов
Трейлер (англ.)
Американская история преступлений
Трейлер (англ.)
Иван Денисович
Трейлер
Холодный расчет
Дублированный трейлер
Великая
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
В моду вернулась самая удобная одежда для беременных (фото) Многие женщины считают джинсы самой удобной повседневной одеждой
Леди
Максим Виторган и Нино Нинидзе путешествуют по Алтаю Артисты публикуют яркие снимки из поездки
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь