Найдена замена Тому Крузу в новом «Интервью с вампиром»

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

Австралийский актер Сэм Рид сыграет роль вампира Лестата в сериале AMC, в основу сценария которого ляжет роман американской писательницы Энн Райс «Интервью с вампиром».

Об этом сообщает Deadline. До этого роль Лестата сыграл Том Круз — он предстает в образе обаятельного вампира в картине Нила Джорджана «Интервью с вампиром».

Ранее Сэм Рид играл в лентах «Белль», «Возмездие», «Главный подозреваемый 1973» и другие.

Пока полный актерский состав проекта не объявлен. Над сериалом будут работать сама Энн Райс и ее сын Кристофер. Съемки стартуют в конце 2021 года.