Постаревшего Мистера Бина заметили на новых съемках

Британского актера Роуэна Эткинсона, известного по роли Мистера Бина, заметили на съемках проекта для Netflix. Фотографии нового образа актера выложили в Twitter.
Предположительно, 66-летний Эткинсон снимается в фильме под названием «Человек против пчелы», выход которого запланирован на следующий год.
Однако поклонники не узнали постаревшего актера и удивились его внешнему виду. На кадрах со съемочной площадки Эткинсона запечатлели с отросшими седыми волосами. Часть зрителей предположила, что такой внешний вид британец примерил ради новой роли, а в жизни он выглядит куда более ухоженно.
Роуэн Аткинсон британский актер. Прославился на весь мир благодаря главной роли в телесериале «Мистер Бин», стартовавшем в 1990 году. Сериал рассказывал о жизни весьма харизматичного Мистера Бина, который борется с повседневными бытовыми проблемами, но все это происходит зачастую такими нелепыми и абсурдными способами, что нередко заканчивается весьма плачевно.
«Мистер Бин» за пять лет показа покорил огромное количество зрителей не только в Великобритании, но и во всем мире, и был удостоен многих международных наград, а права на показ выкупили более чем двести стран мира. Кроме телевизионного сериала, который состоит из получасовых серий, на экраны выходили полнометражные фильмы «Мистер Бин» и «Мистер Бин на отдыхе», а также анимационные короткометражки.