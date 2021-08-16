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16 августа 2021, новостьСъемки

Постаревшего Мистера Бина заметили на новых съемках

66-летний актер одного из самых известных британских сериалов работает над проектом для Netflix

Британского актера Роуэна Эткинсона, известного по роли Мистера Бина, заметили на съемках проекта для Netflix. Фотографии нового образа актера выложили в Twitter.

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Предположительно, 66-летний Эткинсон снимается в фильме под названием «Человек против пчелы», выход которого запланирован на следующий год.

Однако поклонники не узнали постаревшего актера и удивились его внешнему виду. На кадрах со съемочной площадки Эткинсона запечатлели с отросшими седыми волосами. Часть зрителей предположила, что такой внешний вид британец примерил ради новой роли, а в жизни он выглядит куда более ухоженно.

Роуэн Аткинсон британский актер. Прославился на весь мир благодаря главной роли в телесериале «Мистер Бин», стартовавшем в 1990 году. Сериал рассказывал о жизни весьма харизматичного Мистера Бина, который борется с повседневными бытовыми проблемами, но все это происходит зачастую такими нелепыми и абсурдными способами, что нередко заканчивается весьма плачевно. 

7.2
Мистер Бин
1990/Великобритания16+комедия
Моя оценка

«Мистер Бин» за пять лет показа покорил огромное количество зрителей не только в Великобритании, но и во всем мире, и был удостоен многих международных наград, а права на показ выкупили более чем двести стран мира. Кроме телевизионного сериала, который состоит из получасовых серий, на экраны выходили полнометражные фильмы «Мистер Бин» и «Мистер Бин на отдыхе», а также анимационные короткометражки.

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