Перезапуск комедии «Один дома» получил дату премьеры

Премьера перезапуска комедии «Один дома» состоится на стриминговом сервисе Disney+ 12 ноября, сообщает Deadline.
Фильм будет называться «Один в милом доме» (Home Sweet Home Alone) и его героем, как и в оригинальной франшизе с Маколеем Калкиным, будет оставшийся дома в одиночестве на Рождество мальчик.
Главного героя, Макса Мерсера, сыграет 12-летний Арчи Йейтс («Кролик Джоджо»). Семья Макса улетает в Японию на праздники, а ему придется остаться одному и противостоять паре грабителей, задумавших украсть у его родителей бесценное украшение.
Первый из пяти фильмов «Один дома» вышел в 1990 году. Картина Криса Коламбуса заработала два «Оскара» и принесла мировую славу исполнителю главной роли — Маколею Калкину.