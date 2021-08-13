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13 августа 2021, новость

Перезапуск комедии «Один дома» получил дату премьеры

Главную роль в новой версии культовой новогодней комедии исполнил Арчи Йейтс

Премьера перезапуска комедии «Один дома» состоится на стриминговом сервисе Disney+ 12 ноября, сообщает Deadline.

Во время загрузки произошла ошибка.

Фильм будет называться «Один в милом доме» (Home Sweet Home Alone) и его героем, как и в оригинальной франшизе с Маколеем Калкиным, будет оставшийся дома в одиночестве на Рождество мальчик.

Главного героя, Макса Мерсера, сыграет 12-летний Арчи ЙейтсКролик Джоджо»). Семья Макса улетает в Японию на праздники, а ему придется остаться одному и противостоять паре грабителей, задумавших украсть у его родителей бесценное украшение.

7.9
Один дома
1990/СШАкомедиясемейный
Моя оценка

Первый из пяти фильмов «Один дома» вышел в 1990 году. Картина Криса Коламбуса заработала два «Оскара» и принесла мировую славу исполнителю главной роли — Маколею Калкину.

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