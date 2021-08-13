Сериал про Губку Боба получит продолжение

Кроме оригинального сериала о Квадратных Штанах, продолжение получат два его спин-оффа: « Шоу Патрика Стара » и « Лагерь «Коралл»: Юные годы Губки Боба ». Глава Nickelodeon Animation Рэмси Наито говорит:

Губка Боб — центр нашей стратегии по расширению миров персонажей и усилению глобального охвата. Это проект, популярный на всех платформах: яркость персонажей и комедийная составляющая продолжают завоевывать фанатов по всему миру.

Сериал «Губка Боб Квадратные Штаны» создал морской биолог и аниматор Стивен Хилленберг . Премьера «Губки Боба» состоялась в 1999 году, а в октябре 2020 вышел уже 13-ый сезон программы.

Ранее сообщалось, что телеканал Nickelodeon изъял из публичного просмотра два спорных эпизода сериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Серия «Краб на карантине» (Kwarantined Krab) вышла в 2019 году в рамках 12-го сезона шоу и рассказывает об эпидемии «устричной лихорадки». Еще одна убранная серия — «Кризис среднего краба» (Mid-Life Crustacean) — вышла в 2003 году, в ней один из главных героев ворует нижнее белье своей матери.