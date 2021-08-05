Названа самая богатая звезда российского шоу-бизнеса

Издание Forbes опубликовало список самых богатых звезд российского шоу-бизнеса.
Первым в рейтинге назван лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его годовой доход оценили в 8,8 миллиона долларов. Отмечается, что за частный концерт он вместе с коллективом может заработать от 150 до 300 тысяч долларов.
Второе место занял исполнитель Егор Крид с доходом в 6,9 миллиона долларов. Замкнул тройку Дима Билан, заработавший 6,8 миллиона долларов. В первую десятку также вошли Баста, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, «Би-2», Григорий Лепс, Тимати и Иван Ургант.
Билан, Гагарина и Баста также снимались в детской версии вокального телеконкурса — шоу «Голос. Дети».
Ранее было названо имя самой богатой актрисы мира. Ею стала Риз Уизерспун, ранее продавшая свою продюсерскую компанию Hello Sunshine за 900 миллионов долларов В настоящее время состояние артистки оценивается в 400 миллионов долларов.