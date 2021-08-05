Названа самая богатая звезда российского шоу-бизнеса

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Издание Forbes опубликовало список самых богатых звезд российского шоу-бизнеса.

Первым в рейтинге назван лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его годовой доход оценили в 8,8 миллиона долларов. Отмечается, что за частный концерт он вместе с коллективом может заработать от 150 до 300 тысяч долларов.

Любопытно, что многие из попавших в список Forbes артистов в разное время выступали в качестве наставников в популярном шоу «Первого канала» «Голос». Билан занимал кресло наставника на протяжении пяти сезонов, Гагарина — четырех, Баста и Шнуров — трех, Лепс — двух.

Билан, Гагарина и Баста также снимались в детской версии вокального телеконкурса — шоу «Голос. Дети».