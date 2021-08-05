Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
5 августа 2021, новость

Названа самая богатая звезда российского шоу-бизнеса

Журнал Forbes подвел итоги года и составил традиционный рейтинг
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Издание Forbes опубликовало список самых богатых звезд российского шоу-бизнеса. 

Первым в рейтинге назван лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Его годовой доход оценили в 8,8 миллиона долларов. Отмечается, что за частный концерт он вместе с коллективом может заработать от 150 до 300 тысяч долларов.

Второе место занял исполнитель Егор Крид с доходом в 6,9 миллиона долларов. Замкнул тройку Дима Билан, заработавший 6,8 миллиона долларов. В первую десятку также вошли Баста, Филипп Киркоров, Полина Гагарина, «Би-2», Григорий Лепс, Тимати и Иван Ургант.

Новость
Шнуров объяснил конфликты с Бастой и Гагариной в «Голосе»
Любопытно, что многие из попавших в список Forbes артистов в разное время выступали в качестве наставников в популярном шоу «Первого канала» «Голос». Билан занимал кресло наставника на протяжении пяти сезонов, Гагарина — четырех, Баста и Шнуров — трех, Лепс — двух.

Билан, Гагарина и Баста также снимались в детской версии вокального телеконкурса — шоу «Голос. Дети».

Ранее было названо имя самой богатой актрисы мира. Ею стала Риз Уизерспун, ранее продавшая свою продюсерскую компанию Hello Sunshine за 900 миллионов долларов В настоящее время состояние артистки оценивается в 400 миллионов долларов.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Иван Ургант
Григорий Лепс
Названа самая богатая актриса мира
Егор Крид
Тимати
Раскрыты подробности иска Лозы к «Первому каналу»
Дима Билан
Голос
Бурунов сменил Шнурова в новом сезоне шоу «Форт Боярд»
Сергей Шнуров
Баста
Василий Вакуленко
Дэймон признался в отказе от крупнейшего гонорара в истории кино
Филипп Киркоров
Полина Гагарина
Лобода, Бузова, Собчак, Ивлеева: все звезды на «Премии Муз-ТВ»
Брежнева, Лобода, Dava, Бородина: звезды на музыкальной премии
Ургант пошутил о служебном романе во время работы с Познером
Ургант ответил на угрозу Жириновского закрыть его шоу
Шнуров объяснил конфликты с Бастой и Гагариной в «Голосе»
Вдова Караченцова призналась, что живет на деньги от аренды
Экспертов удивил гонорар Крэйга за роль в сиквеле «Достать ножи»
Ургант примерил образ Михалкова для возвращения в шоу
К 10-летию «Игры престолов» выпустят яйцо «Фаберже» за $2,2 млн
Моргенштерн, Бузова, Собчак, Манижа: все звезды на премии «Жара»
Деревянко ответил раскрывшему его гонорары Михалкову
Тимати с дочкой принял участие в шоу Шепелева: фото со съемок
Объявлен новый ведущий «Холостяка» с Тимати
Niletto, Ивлеева, Собчак на пресс-завтраке премии «Муз-ТВ»
Ведущий «Холостяка» с Тимати покинул шоу
Иван Ургант сообщил о заражении коронавирусом
Регина Тодоренко высказалась о шоу «Холостяк»
СМИ обнаружили данные о гонорарах Киркорова и Билана
Гузеева снимается в новом телешоу: первые фото
Лобода запретила 9-летней дочери участвовать в «Голос. Дети»
Малахов раскрыл гонорары участников своего шоу
Раскрыта дата премьеры «Холостяка» с Тимати
Екатерина Волкова раскрыла заработки актеров
Крид, Нагиев, Лобода на съемках шоу «Голос. Дети»: первые фото
Дом из «Молчания ягнят» продали неизвестному покупателю
Урганту предложили стать школьным советником-воспитателем
Егор Крид опубликовал первые фото со съемок детского «Голоса»
Ургант пошутил о 83-летнем Дроздове, присоединившемся к ТикТоку
Стали известны имена новых наставников шоу «Голос. Дети»
Шпица, Гусева, Дава в новом выпуске «Танцев со звездами»
Гагарина и Аксенова представили третий сезон «Бывших»
17-летняя победительница «Голоса» стала заслуженной артисткой
Аверин, Лорак, Успенская на съемках новогодних шоу «Первого»
Полина Гагарина встретилась с подопечными из шоу «Голос. Дети»
Дочь Алсу сняла новогодний клип с участниками «Голоса. Дети»
Петросян с коляской, Малахов с двойником: съемки новогоднего шоу
Орбакайте, Ротару, Лолита, Крид: все звезды на «Голубом огоньке»
Гагарина, Семенович, Лорак снялись в новогоднем шоу «Муз-ТВ»
«Любимка», Тодоренко и ванна раздора: «Золотой граммофон 2020»
Гагарина, Долина, Орбакайте: все звезды на «Песне года 2020»
Билан и Муцениеце играют мужа и жену в новом фильме: первые фото
Гагарина и Киркоров пришли на кинопремьеру с детьми
Киркоров, Гагарина и Воробьев озвучили героев мультфильма
Выведенный из комы Хрусталев рассказал, как оказался в больнице
Юрия Борисова назвали актером года
Дима Билан рассказал о борьбе со звездной болезнью
Новые трейлеры
Нефутбол
Трейлер №2
По правде говоря
Трейлер (англ.)
Американская история преступлений
Трейлер (англ.)
Соври мне правду
Трейлер
Золушка
Трейлер (англ.)
Аннетт
Дублированный трейлер
Параллельные матери
Дублированный тизер-трейлер
Бумажный дом
Трейлер (исп. с рус. суб.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Знаменитости решили продать свои «Феррари» (фото) Музыканты и люди из Формулы 1 решили расстаться с суперкарами и запросили за них весьма немаленькие деньги
Дети
«После прививки будет бесплодие?» Гинеколог — о риске и страхах Какая неинфекционная эпидемия сегодня грозит беременным?
Леди
Редкое фото молодых Пугачевой и Киркорова обсуждают в сети Снимком поделился фотограф Роман Родин
Hi-Tech
iOS 15 обновит камеру iPhone. Что изменится Посмотрите на фото — такого больше не будет
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь