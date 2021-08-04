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4 августа 2021, новость

Названа самая богатая актриса мира

Журнал Forbes сообщил имя актрисы с самым большим состоянием
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фотографий
10
фотографий
10
фотографий

45-летняя Риз Уизерспун, известная по фильмам «Жестокие игры» и «Блондинка в законе», была названа самой богатой актрисой мира. Об этом сообщает Forbes.

Новость
Самая влиятельная блондинка Голливуда: Риз Уизерспун — 45

В настоящее время состояние артистки оценивается в 400 миллионов долларов. Ранее она продала свою продюсерскую компанию Hello Sunshine за 900 миллионов долларов. Студия занималась такими популярными проектами, как «И повсюду тлеют пожары», «Большая маленькая ложь» и «Исчезнувшая».

Уизерспун также остается одной из самых высокооплачиваемых звезд в киноиндустрии. За один эпизод сериала она получает не менее 1 миллиона долларов. Она также выступает в качестве продюсера и получает большие гонорары за съемки в рекламе компании Crate & Barrel, которая занимается дистрибуцией мебели и предметов интерьера от европейских производителей.

В прошлом году Forbes назвал самой высокооплачиваемой актрисой мира Софию Вергару. За 2020 год она заработала 43 миллиона долларов. Кроме того, в тройку вошли Анджелина Джоли и Галь Гадот.

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