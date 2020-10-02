Названа самая высокооплачиваемая актриса мира

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Журнал Forbes назвал самую высокооплачиваемую в мире актрису. Список опубликован на сайте издания. Первое место в рейтинге заняла колумбийско-американская актриса и модель, звезда сериала «Американская семейка» София Вергара. За 2020 год она заработала $43 млн.

Новость Назван актер с самыми высокими доходами

На втором месте разместилась актриса, режиссер и продюсер Анджелина Джоли. Она одна из немногих в списке издания, кто получил большую часть денег не от стриминговых сервисов, а благодаря традиционным кинотеатральным релизам. Заработок Джоли за год оценили в $35,5 млн. Замыкает тройку израильская актриса и модель Галь Гадот с доходом в $31,5 млн. Большую часть этих средств составил гонорар за главную роль в картине «Сигнал тревоги» для Netflix.

Издание отметило, что в сумме актрисы заработали на 20% меньше, чем в прошлом году. Все, кроме Анджелины Джоли и Эмили Блант, получили большую часть дохода от стриминговых сервисов и телевидения. В прошлом году список самых высокооплачиваемых актрис возглавила Скарлетт Йоханссон.