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2 октября 2020, Lenta.Ruновость

Названа самая высокооплачиваемая актриса мира

В сумме все участницы рейтинга заработали в этом году на 20% меньше, чем в прошлом
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Журнал Forbes назвал самую высокооплачиваемую в мире актрису. Список опубликован на сайте издания. Первое место в рейтинге заняла колумбийско-американская актриса и модель, звезда сериала «Американская семейка» София Вергара. За 2020 год она заработала $43 млн.

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Назван актер с самыми высокими доходами

На втором месте разместилась актриса, режиссер и продюсер Анджелина Джоли. Она одна из немногих в списке издания, кто получил большую часть денег не от стриминговых сервисов, а благодаря традиционным кинотеатральным релизам. Заработок Джоли за год оценили в $35,5 млн. Замыкает тройку израильская актриса и модель Галь Гадот с доходом в $31,5 млн. Большую часть этих средств составил гонорар за главную роль в картине «Сигнал тревоги» для Netflix.

В десятку самых высокооплачиваемых в мире актрис также попали Мелисса МакКарти ($25 млн), Мэрил Стрип ($24 млн), Эмили Блант ($22,5 млн), Николь Кидман ($22 млн), Эллен Помпео ($19 млн), Элизабет Мосс ($16 млн) и Виола Дэвис ($15,5 млн).

Издание отметило, что в сумме актрисы заработали на 20% меньше, чем в прошлом году. Все, кроме Анджелины Джоли и Эмили Блант, получили большую часть дохода от стриминговых сервисов и телевидения. В прошлом году список самых высокооплачиваемых актрис возглавила Скарлетт Йоханссон.

Самая высокооплачиваемая актриса мира за 2019 год
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