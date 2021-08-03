Мужчина вспомнил, как пострадал на съемках «Войны и мира»

«Война и мир» | Источник: РИА Новости

Житель Мурома подал заявление в городской суд, требуя признать его пострадавшим на съемках фильма «Война и мир» 56 лет назад. Об этом сообщает издание «Подъем».

По словам мужчины, в 1965 году во время прохождения срочной службы он участвовал в съемках киноэпопеи режиссера Сергея Бондарчука. Во время взрыва пиротехники он получил травму ноги и был комиссован по состоянию здоровья.

Теперь россиянин утверждает, что чиновники не стали признавать, что ранение связано со службой в армии, и отказались выдавать удостоверение инвалида. В Муромском городском суде уточнили, что ответчика в этом деле нет. В суде рассказали:

Это не иск, это заявление, поэтому ответчика нет. Он хочет установить факт получения травмы именно там. Заявление принято к рассмотрению, назначена подготовка к заседанию.

Почему мужчина не обращался в суд раньше, неизвестно.