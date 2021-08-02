Названо имя новой ведущей «Орла и решки»

Телеканал «Пятница!» объявил о старте пятого сезона шоу «Орел и Решка. Чудеса света». В новых выпусках соведущей Антона Зайцева станет актриса Анфиса Черных.
Самый большой кайф и крах «решки» в том, что к ней нельзя подготовиться. <...> Одна фантастическая история тут же сменяется другой, фантастика становится твоими буднями. Я восхищаюсь каждым ведущим проекта и каждому ставлю памятник.
Ведущие проедут по удивительным местам планеты и расскажут, как до них добраться, где переночевать и на чем сэкономить. В новом сезоне ведущие попадут в Грецию, Италию, Намибию, Кыргызстан и другие страны, увидят Везувий, Белые острова, пустыню Намиб и другие чудеса света.
Шоу о путешествиях «Орел и решка» выходит в эфир с 2011 года. В разное время ведущими программы также были Жанна Бадоева, Анастасия Ивлеева, Андрей Бедняков и его жена Настя Короткая, Натали Неведрова, Леся Никитюк и многие другие. В 2021 году проекту исполняется десять лет — в честь этого события программу будут поочередно вести десять разных пар знаменитостей. Среди них — Александр Гудков, Иван Дорн, Екатерина Варнава, Анна Седокова, Надежда Сысоева и другие.
Новый сезон стартует на «Пятнице!» 21 августа.