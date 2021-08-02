Названо имя новой ведущей «Орла и решки»

Самый большой кайф и крах «решки» в том, что к ней нельзя подготовиться. <...> Одна фантастическая история тут же сменяется другой, фантастика становится твоими буднями. Я восхищаюсь каждым ведущим проекта и каждому ставлю памятник.

Ведущие проедут по удивительным местам планеты и расскажут, как до них добраться, где переночевать и на чем сэкономить. В новом сезоне ведущие попадут в Грецию, Италию, Намибию, Кыргызстан и другие страны, увидят Везувий, Белые острова, пустыню Намиб и другие чудеса света.