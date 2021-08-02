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2 августа 2021, новость

Звезда «Дикого ангела» Джино Рени умер от коронавируса

Актер скончался на 79-м году жизни
Джино Рени

Итальянский актер и певец Джино Рени скончался в возрасте 78 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте аргентинского телеканала TN.

«Удачной поездки, дорогой, настоящий друг, спутник тысячи чудесных мгновений. Я очень тебя люблю, буду скучать по тебе», — поделился продюсер Густаво Янкелевич.

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В публикации отмечается, что актер был госпитализирован с коронавирусом в день своего рождения 7 июня. За несколько дней до этого он привился вторым компонентом вакцины.

Также с коллегой по сериалу «Дикий ангел» простилась Наталия Орейро. В инстаграм-сторис она опубликовала фото Джино Рени со словами: «Доброго пути, дорогой Джино».

Ренни родился в итальянском регионе Калабрия в 1943 году под именем Луиджи Мелиени Молло. В возрасте трех лет вместе с родителями он переехал в Буэнос-Айрес.

Российским зрителям Ренни больше всего известен по роли Рамона Гарсия Парапучино в телесериале «Дикий ангел».

7.4
Дикий ангел
1998/Аргентина12+драмамелодрамакомедия
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