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23 июля 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Самбурская, Дайнеко, Судзиловская, Лопырева на премьере сериала

Знаменитости посетили показ нового многосерийного проекта «Плохой доктор»
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

В московском театре Crave состоялась российская премьера сериала «Плохой доктор», организованная компанией Viasat.

Новый медицинский триллер с Джошуа Джексоном и Алеком Болдуином в главных ролях первыми смогли оценить звезды отечественного кино и шоу-бизнеса: Виктория Дайнеко, Настасья СамбурскаяВиктория Лопырева, Олеся Судзиловская, Алика Смехова, Петр Романов, Елена Борщева, Ирина Рахманова, Сергей Фролов, Татарка ФМ, Ирина Апексимова и другие.

В основе сериала «Плохой доктор» — реальная история талантливого и харизматичного хирурга-социопата Кристофера Данча из Техаса по прозвищу Доктор Смерть, который калечил пациентов во время операций. По сюжету, двое медиков и помощник прокурора пытаются докопаться до правды об убийце.

Плохой доктор
2021/США16+драматриллер
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Восьмисерийный триллер покажет онлайн-кинотеатр ViP Play, он также будет доступен на телеканале ViP Serial

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