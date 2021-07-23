Самбурская, Дайнеко, Судзиловская, Лопырева на премьере сериала

В московском театре Crave состоялась российская премьера сериала «Плохой доктор», организованная компанией Viasat.
Новый медицинский триллер с Джошуа Джексоном и Алеком Болдуином в главных ролях первыми смогли оценить звезды отечественного кино и шоу-бизнеса: Виктория Дайнеко, Настасья Самбурская, Виктория Лопырева, Олеся Судзиловская, Алика Смехова, Петр Романов, Елена Борщева, Ирина Рахманова, Сергей Фролов, Татарка ФМ, Ирина Апексимова и другие.
В основе сериала «Плохой доктор» — реальная история талантливого и харизматичного
Восьмисерийный триллер покажет онлайн-кинотеатр ViP Play, он также будет доступен на телеканале ViP Serial