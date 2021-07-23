Самбурская, Дайнеко, Судзиловская, Лопырева на премьере сериала

В основе сериала «Плохой доктор» — реальная история талантливого и харизматичного хирурга-социопата Кристофера Данча из Техаса по прозвищу Доктор Смерть, который калечил пациентов во время операций. По сюжету, двое медиков и помощник прокурора пытаются докопаться до правды об убийце.