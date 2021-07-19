Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
19 июля 2021, новость

МХАТ продлил договор с Ольгой Бузовой

Ранее спектакль с участием теледивы вызвал неоднозначную реакцию у публики
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Певица и телеведущая Ольга Бузова снова выйдет на сцену МХАТ им. Горького в новом сезоне, пишет РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный в сети договор с Бузовой.

Согласно документу, певица получит 117 тыс. рублей за исполнение роли в одном спектакле.

Новость
Бузова высоко оценила свое выступление на сцене МХАТ

В афише театра уже есть спектакли с участием теледивы, которые пройдут 17 и 18 сентября. В постановке «Чудесный грузин» о молодости лидера СССР Иосифа Сталина Бузова снова сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.

Спектакль вызвал неоднозначную реакцию у публики, но в театре уже обещали, что Бузова вернется на сцену осенью.

Ранее художественный руководитель МХАТ-а Эдуард Бояков рассказал, что театр пригласит на сцену телеведущего Леонида Якубовича. Кроме того, источник «Газеты.Ru» сообщал, что Максим Галкин участвует в репетициях спектакля «Хлорофилия», премьера которого запланирована на осень 2021 года.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Бузова резко ответила на критику Михалкова в свой адрес
Анфисе Чеховой пришлось извиниться за свои слова в телешоу
Лобода, Седокова, Нюша выступили на фестивале «Жара»
Эмбер Херд снимется в «Аквамене 2» вопреки протестам зрителей
Бузова в новом образе, Дава, Брежнева: фото с первого дня «Жары»
Аронову и Железняк наградили за лучшие роли в театре
Бузову довели до слез в прямом эфире
Бузова высоко оценила свое выступление на сцене МХАТ
Моргенштерн пришел к Урганту и высказался о «Премии Муз-ТВ»
Netflix выкупил фильм Собчак о скопинском маньяке
Лобода, Бузова, Собчак, Ивлеева: все звезды на «Премии Муз-ТВ»
Бузова сыграет саму себя в спектакле про Сталина
Бывший возлюбленный Бузовой отказал поклоннице на «Доме 2»
Бывший возлюбленный Бузовой станет ведущим «Дома 2»
Победитель «Евровидения» сдал тест на наркотики
Обвиненный в домогательствах Кевин Спейси вернется в кино
Ольга Бузова переехала в Белоруссию ради «Х-Фактора»
Ирина Безрукова рассказала о домогательствах режиссера
Звезду «Чудо-женщины» раскритиковали за пост про Израиль
Ведущий популярного шоу рассказал о попытках подкупить его
Том Круз отказался от наград «Золотого глобуса»
Вдова Грачевского подаст в суд на руководство «Ералаша»
ТНТ закроет шоу с Бузовой и Бородиной
Бузова, Лобода, Лолита: все звезды на гала-ужине «Премии Муз-ТВ»
Ефремов дал первое за время пребывания в колонии интервью
Цыганов удивил гримом для новой роли
Шнуров объяснил конфликты с Бастой и Гагариной в «Голосе»
Дочь Трофима ответила на критику выступления в детском «Голосе»
Ведущий «Дома 2» высказался о будущем проекта без Бузовой
Родственники Гуччи оскорбились новым фильмом о его убийстве
Кристина Асмус отметила 33-летие в театре
Ольга Бузова пришла на съемки КВН
Китайские родители обвинили «Свинку Пеппу» в жестокости
Бузова объяснила отказ вести «Дом 2»
Внук Пугачевой получил главную роль в спектакле театра Безрукова
Бледанс, Бузова, Киркоров с детьми на премьере «100% волка»
Бородина сходила на спектакль с Литвиновой и попала в больницу
Моргенштерн, Бузова, Собчак, Манижа: все звезды на премии «Жара»
Теперь официально: «Дом 2» вернется на ТВ с Бузовой и Бородиной
«Первый канал» ответил на критику песни Манижи
Сет Роген извинился перед Эммой Уотсон за случай на съемках
Обвиненный в насилии Хаммер лишился еще одной роли
Зиверт, Бузова, Киркоров на гала-ужине музыкальной премии «Жара»
СМИ: «Дом 2» вернется в эфир
Оказавшаяся Розовой Пантерой Бузова «обиделась» на Киркорова
Белорусская группа подготовила две новые песни для «Евровидения»
Шэрон Стоун обманом убедили сняться в культовой сцене
Бывшая ведущая «Дома 2» обрадовалась закрытию шоу
СМИ обнаружили данные о гонорарах Киркорова и Билана
Песню от Белоруссии отказались принимать на «Евровидение»
Новые трейлеры
Современная любовь
Трейлер (англ.)
Чаки
Тизер (англ.)
После. Глава 3
Дублированный трейлер
Нефутбол
Трейлер
Демоник
Дублированный трейлер
Я краснею
Дублированный тизер-трейлер
Память
Трейлер (англ.)
Ведьмак
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Женщина бросила годовалую дочь в хостеле в Москве Отец ребенка написал заявление с просьбой отправить девочку в больницу
Леди
Россиянка победила онкологию и теперь поддерживает тысячи больных Фонд «Александра» собирает деньги на обучение специалистов, которые станут поддерживать женщин, узнавших о своем диагнозе
Здоровье
Названо надежное средство от тяжелого ковида Ранее замеченная связь между препаратами от холестерина и низкой смертностью от коронавирусной инфекции еще раз подтверждена.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь