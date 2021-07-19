МХАТ продлил договор с Ольгой Бузовой

Певица и телеведущая Ольга Бузова снова выйдет на сцену МХАТ им. Горького в новом сезоне, пишет РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный в сети договор с Бузовой.
Согласно документу, певица получит 117 тыс. рублей за исполнение роли в одном спектакле.
В афише театра уже есть спектакли с участием теледивы, которые пройдут 17 и 18 сентября. В постановке «Чудесный грузин» о молодости лидера СССР Иосифа Сталина Бузова снова сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.
Спектакль вызвал неоднозначную реакцию у публики, но в театре уже обещали, что Бузова вернется на сцену осенью.
Ранее художественный руководитель МХАТ-а Эдуард Бояков рассказал, что театр пригласит на сцену телеведущего Леонида Якубовича. Кроме того, источник «Газеты.Ru» сообщал, что Максим Галкин участвует в репетициях спектакля «Хлорофилия», премьера которого запланирована на осень 2021 года.