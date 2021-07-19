МХАТ продлил договор с Ольгой Бузовой

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Певица и телеведущая Ольга Бузова снова выйдет на сцену МХАТ им. Горького в новом сезоне, пишет РИА «Новости» со ссылкой на опубликованный в сети договор с Бузовой.

Согласно документу, певица получит 117 тыс. рублей за исполнение роли в одном спектакле.

Новость Бузова высоко оценила свое выступление на сцене МХАТ

В афише театра уже есть спектакли с участием теледивы, которые пройдут 17 и 18 сентября. В постановке «Чудесный грузин» о молодости лидера СССР Иосифа Сталина Бузова снова сыграет певицу кабаре Беллу Шанталь.

Спектакль вызвал неоднозначную реакцию у публики, но в театре уже обещали, что Бузова вернется на сцену осенью.