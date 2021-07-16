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16 июля 2021, новость

Басков экстренно отменил выступление из-за состояния здоровья

Певец сообщил о поднявшейся температуре и нежелании подвергать риску окружающих
Николай Басков

Российский певец Николай Басков экстренно отменил выступление на юбилейном, тридцатом фестивале «Славянский базар» в Витебске из-за состояния здоровья. Артист рассказал в своем Instagram-аккаунте, что у него ухудшилось самочувствие из-за повышения температуры.

К моему большому сожалению, я не смогу сегодня выступить на Церемонии открытия в связи с резким ухудшением самочувствия и появлением температуры, чтобы не подвергать риску людей. Берегите себя и своих близких. Благодарю за понимание!
Николай Басков
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Артист напомнил, что впервые вышел на сцену «Славянского базара» 22 года назад. Он добавил, что на Площади лауреатов в Витебске заложили его именную звезду, вписав его имя в «музыкальную историю легендарного фестиваля». «Благодарю всех, кто пришел поддержать меня и разделить со мной этот знаковый момент, несмотря на 34 градусную жару», — заключил Басков.

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