Звезда «Гладиатора» отстоял многотысячную очередь ради вакцины

Рассел Кроу | Источник: Legion-Media.ru

Актер Рассел Кроу в Twitter рассказал о своем опыте вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. По словам 57-летнего Кроу, он привился 11 июля. Для этого ему пришлось отстоять многотысячную очередь к прививочному пункту.

Как я провел свое воскресенье. Постоял с 7000 добропорядочных граждан, чтобы получить первый укол вакцины. Рассел Кроу

В своем посте актер призвал подписчиков тоже записываться на вакцинацию. О побочных эффектах прививки Кроу пока не рассказывал.