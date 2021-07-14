Звезда «Гладиатора» отстоял многотысячную очередь ради вакцины

Актер Рассел Кроу в Twitter рассказал о своем опыте вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. По словам 57-летнего Кроу, он привился 11 июля. Для этого ему пришлось отстоять многотысячную очередь к прививочному пункту.
Как я провел свое воскресенье. Постоял с 7000 добропорядочных граждан, чтобы получить первый укол вакцины.
В своем посте актер призвал подписчиков тоже записываться на вакцинацию. О побочных эффектах прививки Кроу пока не рассказывал.
Расселу Кроу — австралийский актер, лауреат премий «Оскар» и «Золотой глобус». Кроу получил известность в начале 90-х годов благодаря съемкам в фильме «Скины», а большая слава к нему пришла после выхода фильма «Гладиатор». Среди самых заметных его работ можно отметить роли в картинах «Игры разума», «Отверженные», «Ной». В 2017 году состоялась премьера нового проекта Кроу, триллера «Мумия», где он сыграл вместе с Томом Крузом.