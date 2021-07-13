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13 июля 2021, новость

Стало известно о состоянии госпитализированной Ирины Алферовой

Ранее артистка попала в больницу с коронавирусом
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Звезда советского кинематографа, народная артистка России Ирина Алферова идет на поправку после того, как ее госпитализировали с COVID-19 две недели назад. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заместителя художественного руководителя «Школы современной пьесы» Станислава Нечаева.

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В учреждении отметили, что изначально актриса отказывалась вызывать скорую, так как была уверена, что у нее ОРВИ. Однако врачи диагностировали у нее коронавирусную инфекцию. В результате в больницу Алферова поступила в тяжелом состоянии. Нечаев рассказал:

На сегодняшний день самый пик болезни уже пройден. Ирина Ивановна в хорошем настроении и идет на поправку.

Ирина Алферова — одна из ведущих актрис театра «Школа современной пьесы», народная артистка России. Роль Констанции в приключенческом фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» принесла ей славу самой красивой актрисы советского кинематографа.

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