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13 июля 2021, новость

Ведущая «Давай поженимся!» рассказала, как попала на ТВ

Роза Сябитова объяснила продюсерам, как исправить непопулярное шоу
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Ведущая программы «Давай поженимся!» на «Первом канале» Роза Сябитова рассказала о том, как попала на телевидение. Своей историей она поделилась с певицей Валерией в разговоре для канала певицы «Между нами».

«Я понимала: большое начинается с малого», — сообщила Сябитова. Именно поэтому, решив начать телевизионную карьеру, она предложила свою программу небольшому кабельному телеканалу. В самом начале ведущая столкнулась с проблемой: потенциальные работодатели сказали, что никогда не слышали о ней. «А я говорю: "Миленькие мои, ну конечно! Я про вас тоже не слышала!"» — вспомнила сваха.

По словам ведущей, когда она начала вести свой первый проект под названием «Ищу любовь», ее стали замечать на других телеканалах и приглашать в качестве эксперта. На съемки пилотного выпуска «Давай поженимся!» она пришла именно в этом статусе. «И здесь я поняла: мой час наступил», — заявила Сябитова.

Она посмотрела программу, которую тогда вели актриса Дарья Волга, астролог Василиса Володина и «какая-то тетя-сваха» и сказала продюсеру, что шоу не понравится зрителям. Тогда Сябитова объяснила:

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Если я правильно понимаю телевидение, телевидение продает эмоции. И чтобы были эмоции, надо разделить на два лагеря. «Плохо» и «Хорошо», назовем это так. Кто-то будет за эту точку зрения, кто-то за эту. И если будет между ними конфликт и обсуждение, вот тогда у нас будут эмоции.
Роза Сябитова

Она подчеркнула, что все три ведущие из первого состава говорили участникам шоу только хорошие вещи. Сваха пообещала продюсеру показать, как исправить передачу, если ее пригласят на кастинг.

Оказавшись в кресле ведущей, она удивила своих коллег репликой, обращенной к жениху. Сябитова сказала мужчине:

Слышь, сынок. У тебя все будет плохо. Вот эти две блондинки тебе тут по ушам ездят, что у тебя будет хорошо. Нифига у тебя хорошего не будет. Почему? Ты гол как сокол. У тебя нифига нет!

Несмотря на то, что поведение свахи удивило других ведущих «Давай поженимся!», в итоге ей предложили работать в передаче.

Шоу «Давай поженимся!» выходит на «Первом канале» с 2008 года. Вместе с Сябитовой передачу ведет также Лариса Гузеева

3.6
Давай поженимся!
2008/Россия16+ток-шоу
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