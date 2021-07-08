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8 июля 2021, новость

Умер актер Роберт Дауни-ст.

Отец Роберта Дауни-мл. скончался на 86-м году жизни
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Умер американский режиссер и актер Роберт Дауни-ст. Об этом сообщает Daily News со ссылкой на жену кинематографиста, писательницу Розмари Роджерс.

По ее словам, артист скончался во сне в своем доме в Нью-Йорке. Дауни-старший, которому в июне исполнилось 85 лет, боролся с болезнью Паркинсона. Он был отцом знаменитого голливудского актера Роберта Дауни-мл., родившегося от первой жены Элси Дауни.

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В 1970 году Дауни-старший снял фильм «Загон», в котором сыграл его сын, а затем у кинематографиста начались проблемы с наркотиками, из-за которых и распался его первый брак. Вторая супруга Лора Эрнст помогла Дауни-старшему справиться с зависимостью. После этого он снял фильмы «Компания Хьюго», «Губы напрокат», «В жопу академию», «Слишком много солнца» и «Америка».

В качестве актера Роберт Дауни-старший работал над такими лентами, как «Ночи в стиле буги», «Как украсть небоскреб», «Аве, Цезарь», «Жить и умереть в Лос-Анджелесе», «Магнолия» и «Джонни, будь хорошим».

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