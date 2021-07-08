Умер актер Роберт Дауни-ст.

По ее словам, артист скончался во сне в своем доме в Нью-Йорке. Дауни-старший, которому в июне исполнилось 85 лет, боролся с болезнью Паркинсона. Он был отцом знаменитого голливудского актера Роберта Дауни-мл. , родившегося от первой жены Элси Дауни.

В 1970 году Дауни-старший снял фильм «Загон», в котором сыграл его сын, а затем у кинематографиста начались проблемы с наркотиками, из-за которых и распался его первый брак. Вторая супруга Лора Эрнст помогла Дауни-старшему справиться с зависимостью. После этого он снял фильмы «Компания Хьюго», «Губы напрокат», «В жопу академию», «Слишком много солнца» и «Америка».