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6 июля 2021, фоторепортажСъемки

Шукшина, Немоляева, Чадов снялись в семейной саге: первые кадры

В сериале, охватывающем три десятилетия, Алексей Чадов сыграл свою первую «возрастную» роль
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25
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25
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На телеканале «Россия 1» готовится к премьере сериал «Московский роман» с Марией Шукшиной, Алексеем Чадовым, Светланой Устиновой и Ольгой Красько в главных ролях. 

По сюжету Ирина Аксакова (Красько) и ее обеспеченный и эксцентричный возлюбленный Юра Тычкин (Чадов) любят друг друга и счастливы вместе. Эта идиллия не по душе властной матери Юры (Шукшина), которая мечтает женить его на дочери своего бизнес-партнера (Виталий Хаев) Ласке (Светлана Устинова), влюбленной в Юру еще с детства. Тычкина предпринимает самые изощренные попытки разрушить отношения сына и Ирины.

Чувства Ирины и Юры пройдут проверку не только кознями матери, но и временем: действие «Московского романа» охватывает три десятилетия — с конца 80-х до наших дней. Чтобы «состарить» главных героев, художники использовали пластический грим. Дочь главной героини в разные периоды жизни сыграли Марфа Просвирникова и Татьяна Лялина. Также в сериале появятся Светлана Немоляева, Андрей Миронов-Удалов, Ангелина Стречина и другие.

Режиссер Ольга Субботина отмечает, что жанр саги позволяет «показать одних и тех же людей в разные исторические периоды» и раскрыть тему любви «сквозь призму времени». В свою очередь, Алексей Чадов признается:

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Это моя первая сага, и мне было интересно сыграть человека в 20 лет, 30 и 50. Я никогда раньше не играл возрастные роли, и, честно говоря, в 50 лет чувствовал себя прекрасно!
Алексей Чадов

Ольга Красько с ним соглашается: «Хотя для актрисы играть бабушку — это не подарок, все-таки хочется подольше быть в кадре молодой и красивой. Но меня такое перевоплощение не испугало».

Для съемок сериала «Московский роман» были выбраны самые атмосферные локации, наименее подвергшиеся реконструкции и сохранившие дух времени.  

Первая серия «Московского романа» выйдет в эфир телеканала «Россия» 12 июля в 21:20.

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