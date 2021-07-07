5 главных актеров из «Майора Грома», которых стоит запомнить

Тихон Жизневский — Игорь Гром

<img src="//rs.mail.ru/d91793945.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;visibility:hidden;" alt="" /> Во время загрузки произошла ошибка.

Тихон Жизневский | Источник: Алексей Молчановский

До «Майора Грома». Тихон родился и вырос в городе-курорте Зеленоградске Калининградской области. Свою первую роль в кино получил в 15 лет, оказавшись в компании Марата Башарова и Гоши Куценко в пляжной комедии «Дикари». После окончания Щукинского училища Тихон засветился в хитовом боевике «На игре», но остался недоволен этой работой и на десять лет практически исчез с экранов, посвятив себя Александринскому театру. Второй заход в реку кинопроизводства оказался более удачным: Жизневский сыграл неунывающего пожарного в фильме-катастрофе «Огонь», циничного журналиста в триллере «Топи» и, наконец, самого принципиального полицейского страны — в первом российском кинокомиксе «Майор Гром: Чумной Доктор» (или «МГЧД», как его сокращенно называют фанаты).

Роль в «МГЧД». Майор Игорь Гром не берет взяток, не терпит халтуры и не идет на компромиссы. Классический волк-одиночка, он избегает близких отношений и самостоятельно раскрывает больше преступлений, чем весь его отдел. Когда Чумной Доктор начинает терроризировать город, Гром понимает, что по уставу ловить злодея не получится... Какой будет эта дуэль, смотрите 11 июля, в 19:00, на канале TV1000 Русское Кино.

Сам Тихон так отзывается о своем персонаже:

Он хмурый, чуть-чуть даже местами нудноватый и скучноватый. «Барбосистый», насупленный человек, который придерживается своих принципов и видения мира. Тихон Жизневский

Где еще увидеть. Посмотреть на Тихона вне киноэкрана можно в Александринском театре в Санкт-Петербурге, например, в спектаклях «Честная женщина», «Блаженная Ксения. История любви», «Ворон», «Гамлет», «Женитьба», «Литургия Zero», «Сирано де Бержерак» и других. В числе же его будущих кинопроектов — сериал «Союз Спасения: Время гнева» и военная драма «Первый "Оскар"».

Сергей Горошко — Сергей Разумовский

Сергей Горошко | Источник: Алексей Молчановский

До «Майора Грома». Сергей Горошко учился на втором курсе Петербургского института сценических искусств, когда кастинг-директор англоязычного российского блокбастера «Эбигейл» нашла его страницу во «Вконтакте» и пригласила на пробы. После яркого старта в таком крупном проекте были эпизоды в «Союзе Спасения» и третьем сезоне «Екатерины», а следом уже — одна из главных ролей в «Майоре Громе: Чумном Докторе».

Роль в «МГЧД». По мнению Горошко, его утвердили на роль Сергея Разумовского, так как он феноменально похож на своего героя. Однако для полного сходства актеру все же пришлось сильно похудеть и покрасить волосы в рыжий цвет. Разумовский — IT-гений, меценат, создатель революционной социальной сети «Вместе» и в то же время замкнутый социопат.

Мне нравится его чистая, светлая, совершенно ничем не загрязненная идея сделать мир лучше. Но не нравится его робость, неумение существовать в обществе. Это его фишка, но если бы этого не было, возможно, он мог бы добиться еще большего. Сергей Горошко

Где еще увидеть. В 2020 году Сергей и его однокурсники основали экспериментальный театр FULCRO – актер задействован во всех постановках. В ближайшем будущем с участием Горошко также выйдут фэнтези-сериал «Этерна», детектив «Заключение» и боевик «Тайфун». А те, кто не хотят ждать, могут получше разглядеть актера уже в это воскресенье на канале TV1000 Русское Кино — во время телепремьеры «Майора Грома: Чумного Доктора».

Дмитрий Чеботарев — Олег Волков

Дмитрий Чеботарев

До «Майора Грома». Чеботарев — уроженец Хабаровска, выпускник «Щуки» и актер Электротеатра «Станиславский». Он прославился благодаря роли просветленного и крайне любвеобильного тренера по йоге Володи в сериале «Фитнес». А еще играл музыканта в роуд-муви «Рок», футболиста в режиссерском дебюте Данилы Козловского «Тренер» и снова музыканта в комедии про смоленских вурдалаков «Вампиры средней полосы».

Роль в «МГЧД». На пробы Чеботарев шел со знанием материала: «С комиксами "Майор Гром" я познакомился гораздо раньше, чем был приглашен на роль в фильм. После выхода короткометражного фильма я решил посмотреть, что за первоисточник. Купил все выпуски, прочитал, мне очень понравилось». В картине Олега Трофима Дмитрий играет Олега Волкова — телохранителя и друга детства Разумовского. Это самый загадочный и противоречивый персонаж картины, личность которого окружена тайной.

Мне нравится его энергия. С такой затаенной внутренней мощью я давно не сталкивался в кино. Дмитрий Чеботарев

Где еще увидеть. В Электротеатре «Станиславский» Дмитрий Чеботарев занят во многих спектаклях, в их числе: «Тартюф», «Чайка», «Мое поколение», «Фантазии Фарятьева», «Человеческое использование человеческих существ», «Анна в тропиках», «Пиноккио» и др. А в постановке «Электрокараоке. Концерт для своих» Дмитрий выступает также и в качестве режиссера. А вот на экране актера можно будет увидеть в будущих фильмах «Мы», «Карамора» и сериалах «Контейнер» и «ЮЗЗЗ».

Олег Чугунов — Алексей Макаров

Олег Чугунов

До «Майора Грома». Олег — самый юный актер в этой компании, но при этом один из самых опытных: на его счету полсотни различных проектов! В 9 лет Олег начал сниматься в кино, а уже в 10 исполнил свою первую главную роль — в сериале «Осколки счастья». За роль детдомовца Коли в драме «Ничей» Чугунов получил несколько наград российских кинофестивалей. В проект «Майор Гром: Чумной Доктор» юный актер попал еще в 2017 году, когда появился в тизере будущего фильма. Персонаж так понравился зрителям, что его решили включить в картину.

Роль в «МГЧД». Олег предстает в образе подростка-детдомовца Леши Макарова. Его единственного родного человека — младшую сестру — насмерть сбил мажор Гречкин, благодаря взяткам и связям избежавший наказания. Леша симпатизирует Чумному Доктору, потому что верит, что только его методами можно победить коррупцию.

Где еще увидеть. Уже вечером 11 июля посмотреть на Олега в «Майоре Громе: Чумном Докторе» можно будет благодаря каналу TV1000 Русское Кино, который проведет телепремьеру комикс-блокбастера. Также в этом году с участием Чугунова вышли несколько других проектов, включая фильмы «Африка», «Девятаев» и «Бендер». Среди будущих премьер — драма «Вне зоны доступа», фэнтези «Красная шапочка. Тайна последнего Волкобоя» и музыкальный сериал «Хор».

Александр Сетейкин — Дмитрий Дубин

Александр Сетейкин | Источник: Алексей Молчановский

До «Майора Грома». 25-летний Александр Сетейкин в актерской профессии с 13 лет. К началу съемок в «Майоре Громе» он успел принять участие в постановке «Берег утопии» Московского РАМТ-а и исполнить более 20 ролей в фильмах и сериалах. Самая известная из них — Никита Куликов, сын хирурга Сергея Куликова из популярного медицинского сериала «Склифосовский». Кроме того, Саша играл ведущие роли в сериалах «Лесник», «После школы» и «Победители».

Роль в «МГЧД». Персонаж Сетейкина — неловкий и наивный, но честный и сообразительный полицейский-стажер Дима Дубин. Не успев освоиться в полиции, он становится напарником и, в конце концов, незаменимым помощником Игоря Грома в расследовании преступлений Чумного Доктора. Дима не пасует перед ошибками и неудачами и свято верит в то, что добро побеждает зло. По признаниям Сетейкина, в этом они с Дубиным очень похожи.

Где еще увидеть. Впереди у Александра Сетейкина два больших разноплановых проекта — драма о шахтерах и смутных 1990-х «Уголь» и пышная историческая мелодрама «Собор». А пока можно внимательнее присмотреться к нему в ближайшие выходные во время показа «Майора Грома» на TV1000 Русское Кино.