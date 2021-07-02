Звезда боевиков Дуэйн Джонсон признался в мужской слабости

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Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал, как понял суть истинной мужской силы. Воплощавший собой образ непобедимого супергероя актер осознал, что настоящая сила — в слабости, пишет Men's Health.

Джонсон рассказал, как первый раз испытал депрессию в 18 лет, но даже не понимал, что это. Актер вспоминает:

Тогда она еще называлась «эй, встань с дивана, соберись с мыслями и измени то, что здесь происходит». Дуэйн Джонсон

Он добавил, что в детстве испытывал трудности с выражением эмоций, а слушать у него получалось лучше, чем общаться. Когда он попросил помощи, его мировоззрение поменялось.

«Просить о помощи не слабость. На самом деле, просить о помощи — это наша сверхсила», — понял Джонсон. Он заметил, что мужчины часто попадают ловушку, когда чувствуют себя уязвимыми, но считают, что должны быть сильными и способными покорить мир. В такие моменты, уверен актер, нужно принимать свою уязвимость и идею о том, «что вы не всегда можете решить все».