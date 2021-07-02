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2 июля 2021, новость

20-летняя дочь Джуда Лоу побрила голову для кинодебюта

Айрис Лоу рассказала о своей первой роли в интервью журналу
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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Дочь Джуда Лоу и Сэди Фрост, 20-летняя Айрис Лоу стала героиней августовского номера британского Vogue: девушка дала интервью, в котором рассказала о своей первой актерской работе. Кроме того, она приняла участие в фотосессии для обложки номера. 

Примечательно, что на фото она предстала с обритой головой, процесс сбривания волос также был запечатлен командой журнала (листайте пост ниже, — прим.).

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Смелого преображения потребовала карьера — Айрис пошла по стопам отца и получила роль в сериале «Пистолс». В проекте Дэнни Бойла по книге воспоминаний гитариста панк-группы Sex Pistols Стива Джонса начинающая актриса сыграет Су Лукас, более известную как Су Женщина-Кошка, — легенду панк-рока. Именно ради этой роли, которая станет первой в ее карьере, Айрис и решилась на смелое преображение.

Премьера сериала «Пистолс» ожидается в 2022 году.

Напомним, у Джуда Лоу пятеро детей. Один из сыновей артиста, 24-летний Рафферти Лоу, тоже снимается в кино, в 2021 году на экраны вышла «Афера Оливера Твиста» с ним в главной роли.

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