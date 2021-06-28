Вилкова, Петренко и младенец: съемки продолжения «Черного моря»

В конце июня стартовали съемки нового сериала «Баренцево море» с Екатериной Вилковой и Павлом Трубинером, который станет продолжением сериала «Черное море», вышедшего на экраны весной 2020 года. Новый остросюжетный детектив снимает Star Media по заказу телеканала «Россия 1».
В сериале, помимо Вилковой и Трубинера, снимаются Игорь Петренко, Мария Машкова, Сергей Маховиков, Денис Константинов, Кристина Бродская. Еще одного актера проекта Екатерина Вилкова показала в своем инстаграме, пошутив, что этот малыш — ее лучший партнер по съемкам, не считая Павла Трубинера, — и тоже играет как может.
Сериал «Баренцево море» расскажет о событиях 1944 года. По сведениям, полученным от завербованного немецкого агента, планируется крупный диверсионный акт в одном из арктических портов. Елена Солей (Вилкова) и Сергей Сабуров (Трубинер) попытаются сорвать вражескую операцию и спасти порт от грозящей катастрофы.
Режиссером проекта стал Олег Фомин, признающийся, что в ходе работы над сериалом хочет понять, «как наши люди выдержали все ужасы Великой Отечественной войны».
Дата премьеры «Баренцева моря» пока не называется.