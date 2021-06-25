Сериал «Сверхъестественное» получит приквел

Дженсен Эклс в сериале «Сверхъестественное»

Телеканал The CW Television Network снимает приквел фантастического сериала «Сверхъестественное», передает Deadline.

Исполнительными продюсерами сериала «Винчестеры» станут исполнитель одной из главных ролей в «Сверхъестественном» Дженсен Эклс и его жена Дэннил Эклс, тоже снимавшаяся в оригинальном сериале. Сценарий напишет сценарист «Сверхъестественного» Робби Томпсон.

Повествование в новом сериале будет вестись от лица Дина Винчестера (Эклс). Главными героями шоу будут Джон и Мэри — родители Дина и его брата Сэма. Сюжет развернется вокруг их попыток спасти не только свою любовь, но и весь мир.

Когда вышел 15-й сезон «Сверхъестественного», мы знали, что это не конец. Как мы говорим в сериале, ведь ничто никогда не заканчивается по-настоящему. Дженсен Эклс

Он также добавил, что его персонаж всегда хотел больше узнать об отношениях родителей.