Критиковавший стриминги Спилберг подписал контракт с Netflix

Стивен Спилберг | Источник: Legion-Media.ru

Американский режиссер Стивен Спилберг подписал контракт с платформой Netfix. Об этом сообщает Deadline.

Кинематографист, ранее критиковавший стриминги, будет создавать для сервиса по несколько полнометражных фильмов в год. Их производством будет заниматься продюсерский центр Спилберга Amblin Partners, а финансировать проекты будет сам Netflix. Спилберг назвал полезным сотрудничество с компанией, а также заявил, что продолжит работать «с Universal и другими партнерами».

Директор по контенту в Netflix Тед Сарандос сказал, что вырос на вдохновляющих и запоминающихся кинолентах режиссера. Он отметил:

Нам не терпится приступить к работе с командой Amblin, и для нас большая честь и радость стать частью этой главы кинематографической истории Стивена.