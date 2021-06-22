Набравший лишний вес голливудский актер удивил новой внешностью

Голливудский актер Брендан Фрейзер, исполнивший главную роль в культовых фильмах «Мумия» и «Мумия возвращается», посетил прошедшую в рамках кинофестиваля Tribeca в Нью-Йорке премьеру фильма «Без резких движений» и удивил фанатов своей изменившейся внешностью.
52-летний артист вышел на красную дорожку в черном брючном костюме, туфлях такого же цвета, голубой рубашке и темно-синем галстуке. При этом на кадрах видно, что Фрейзер частично облысел и поправился на несколько десятков килограммов.
По информации издания, актер специально набрал вес, поскольку готовится к новой роли в проекте режиссера Даррена Аронофски под названием «Кит». Фрейзер сыграет персонажа, который однажды бросил семью, а теперь хочет наладить отношения с 17-летней дочерью. Согласно сценарию, герой знаменитости весит 270 килограммов.
В мае поклонники не узнали американского актера и музыканта Джареда Лето с новой внешностью. Папарацци засняли 49-летнюю звезду на улицах Нью-Йорка вместе с актрисой Энн Хэтэуэй. На кадрах видно, что для съемок в сериале сервиса Apple TV+ «МыПрогорели» Лето полностью сбрил бороду.