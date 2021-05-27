Изменившегося ради роли Джареда Лето не узнали поклонники

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Американский актер Джаред Лето изменился до неузнаваемости ради съемок нового сериала платформы Apple TV+ «МыПрогорели». Соответствующие кадры и комментарии появились на Daily Mail.

Папарацци засняли 49-летнюю звезду на улицах Нью-Йорка вместе с актрисой Энн Хэтэуэй, которая играет роль его жены. Лето попал в кадр в черной футболке и кедах, серой толстовке на молнии, синих джинсах и шапке такого же цвета. При этом видно, что для съемок он полностью сбрил бороду.

Поклонники не узнали актера из-за новой внешности, отметив, что он выглядит гораздо моложе своих лет. «Выглядит почти как Джаред из 90-х», «Клянусь, он не стареет, а молодеет», «Это действительно Джаред Лето?» — удивлялись они.