Изменившегося ради роли Джареда Лето не узнали поклонники

Американский актер Джаред Лето изменился до неузнаваемости ради съемок нового сериала платформы Apple TV+ «МыПрогорели». Соответствующие кадры и комментарии появились на Daily Mail.
Папарацци засняли 49-летнюю звезду на улицах Нью-Йорка вместе с актрисой Энн Хэтэуэй, которая играет роль его жены. Лето попал в кадр в черной футболке и кедах, серой толстовке на молнии, синих джинсах и шапке такого же цвета. При этом видно, что для съемок он полностью сбрил бороду.
Напомним, о старте работы над сериалом «МыПрогорели» стало известно в начале 2021 года. Его снимают режиссеры фильма «Эта дурацкая любовь» Джон Рекуа и Гленн Фикарра. Шоу расскажет историю создания, развития и краха сети коворкингов и офисов WeWork — одного из самых дорогих стартапов в мире. Драма будет основана на материалах подкаста о компании.