25-летняя дочь Порошиной и Куценко записала актерскую визитку

Звезда российских сериалов Мария Порошина и артист Гоша Куценко вырастили общую дочь. 25-летняя Полина пошла по стопам знаменитых родителей. Для кастинга в кино она записала актерскую визитку.
В ролике артистка рассказала о своем характере и о том, какие роли она хотела бы сыграть и почему. Напомним, Полина окончила театральный институт имени Бориса Щукина. В настоящий момент она играет в Театре на Таганке, а также руководит студией «Театр Гоши Куценко».
На счету Полины Куценко роли в таких фильмах и сериалах, как «Компенсация» Веры Сторожевой, «Последний мент» и «Челночницы»