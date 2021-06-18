Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
18 июня 2021, новость

25-летняя дочь Порошиной и Куценко записала актерскую визитку

Полина Куценко рассказала о своем характере и о ролях, которые хотела бы сыграть

Звезда российских сериалов Мария Порошина и артист Гоша Куценко вырастили общую дочь. 25-летняя Полина пошла по стопам знаменитых родителей. Для кастинга в кино она записала актерскую визитку.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ролике артистка рассказала о своем характере и о том, какие роли она хотела бы сыграть и почему. Напомним, Полина окончила театральный институт имени Бориса Щукина. В настоящий момент она играет в Театре на Таганке, а также руководит студией «Театр Гоши Куценко».

На счету Полины Куценко роли в таких фильмах и сериалах, как «Компенсация» Веры Сторожевой, «Последний мент» и «Челночницы»

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Гоша Куценко
Мария Порошина
Депп с дочкой, Нагиев с сыном: актеры со своими детьми в кино
Мария Порошина и Ольга Медынич играют враждующих родственниц
16-летняя дочь Цыганова снимается в сериале «Паромщица»
Кейт Уинслет рассказала о «тайной» кинокарьере 20-летней дочери
14-летний сын Гришаевой снимается вместе с ней в сериале
Порошина и Балуев вместе снялись в сериале: первые кадры
14-летняя дочь Началовой пришла в студию шоу «Модный приговор»
Тимати с дочкой принял участие в шоу Шепелева: фото со съемок
19-летняя дочь Толкалиной пришла в шоу «Ты – топ-модель!»
От Джоли до Климовой: многодетные актрисы, которые все успевают
Лобода запретила 9-летней дочери участвовать в «Голос. Дети»
Пегова с дочкой и Робак посетили премьеру романтической комедии
Марина Александрова, Светлана Иванова и дети звезд на премьере
20-летняя дочь Траволты получила главную роль в новом фильме
Боярская, Брыльска, Ахеджакова вспоминают Мягкова
Порошина и Аверин снимаются в «Склифосовском»: фото с площадки
Дочь Глюкозы, внучка Долиной, звезды ТикТока на «Жара Kids Fest»
Михалков, Гришаева и другие скорбят по Василию Лановому
12-летняя дочь Алсу записала песню для сериала «Союзмультфильма»
Асмус и Харламов показали дочери фильм с участием юмориста
Дети Спайка Ли стали амбассадорами «Золотого глобуса»
Аверин и Порошина с новой прической на съемках «Склифосовского»
Дочь Алсу сняла новогодний клип с участниками «Голоса. Дети»
5-летняя дочь Исаковой вместе с ней снялась в сериале
20-летняя дочь Ковальчук снялась с мамой в «Тайнах следствия»
Наталья Водянова вместе с детьми будет вести тревел-шоу о России
Гагарина и Киркоров пришли на кинопремьеру с детьми
5-летняя дочь Игоря Николаева появится в новогоднем ТВ-шоу
Дочь Алсу появится в эфире «Детского Евровидения 2020»
Сын Киркорова намеренно провалил пробы в «Ералаш»
Алсу зарегистрировала имя дочери в качестве товарного знака
3-летнюю дочь Банщиковой подстригли для роли мальчика в «Ищейке»
«Первый канал» будет судиться с Садальским из-за «Голоса»
Переболевший коронавирусом Гоша Куценко обратился к россиянам
Баста прокомментировал скандал вокруг его подопечной в «Голосе»
Гоша Куценко пошутил на тему заражения коронавирусом
11-летняя дочь Пересильд и Учителя получила новую роль в кино
13-летняя дочь Юлии Началовой впервые выступила на ТВ
Дочь Заворотнюк хочет вернуться на ТВ
12-летняя Микелла Абрамова стала телеведущей
Куценко и Орбакайте сыграют роботов в фильме «Любовь-морковь 4»
Порошина и Трубинер играют семейную пару: фото с площадки
Мода и любовь: Порошина и внучка Талызиной на съемках сериала
Эмин с сыном, Слава с дочерью на музыкальной премии
Гарик Харламов привел дочь на съемки нового сериала
Такшина, Смехова и другие звезды с детьми на показе мультфильма
Сын Нагиева представил фильм с Прилучным
Деми Мур показала фото 24-летней давности со съемок с дочерью
Дочь Реввы, Такшина, Борщева: звезды на премьере мультфильма
Троянова, Суркова, Борисов: первые кадры нового сезона «Ольги»
Новые трейлеры
Чиновница
Трейлер
Оборотни внутри
Дублированный трейлер
Эйфория
Тизер (англ.)
Пробуждение
Трейлер
Разжимая кулаки
Трейлер
Утреннее шоу
Трейлер (англ.)
Девять совсем незнакомых людей
Трейлер (англ.)
Видеть
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Объявлены цены новых спортивных Audi в России Автомобили оснащены двигателем V6 TFSI с двойным турбонаддувом и объемом 2,9 литра, он выдает 450 л.с. и 600 Нм крутящего момента
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 240
Качу-качу куда хочу 213
Можно ли поставить прививку от коронавируса в разных регионах РФ? 130
Не учу людей жить, но в этот раз не смогла пройти мимо 126
Леди
Сергей Жигунов с молодой женой покорил Ай-Петри Супруга актера показала редкий романтичный кадр с ним
Hi-Tech
Ученые удивлены открытию «великого путешествия» воды в мире Оно длится 2800 лет
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь