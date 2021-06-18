25-летняя дочь Порошиной и Куценко записала актерскую визитку

Звезда российских сериалов Мария Порошина и артист Гоша Куценко вырастили общую дочь. 25-летняя Полина пошла по стопам знаменитых родителей. Для кастинга в кино она записала актерскую визитку.

В ролике артистка рассказала о своем характере и о том, какие роли она хотела бы сыграть и почему. Напомним, Полина окончила театральный институт имени Бориса Щукина. В настоящий момент она играет в Театре на Таганке, а также руководит студией «Театр Гоши Куценко».