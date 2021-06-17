Валерия снялась в последнем сезоне популярного сериала

К привычным подмосковным видам добавятся яркие пейзажи Мальдив, а среди хорошо знакомых поклонникам сериала персонажей появится новая героиня в исполнении Ксении Тепловой . Кроме того, камео в заключительном сезоне «Гранда» получили Валерия , Филипп Киркоров и Анатолий Вассерман .

Главный вопрос сезона — смогут ли Ксюша (Сивацкая) и Юра (Соколовский) сохранить отношения на расстоянии, особенно когда рядом с одним из них неожиданно оказывается бывшая любовь (Теплова).