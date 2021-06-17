Валерия снялась в последнем сезоне популярного сериала

На видеосервисе START готовится к выходу финальный сезон полюбившегося зрителям сериала «Гранд».
К своим ролям в долгожданном продолжении истории вернутся Мила Сивацкая, Александр Соколовский, Александр Лыков, Владислав Ветров, Елизавета Кононова, Наталья Щукина, Александра Урсуляк, Игорь Хрипунов и Николай Шрайбер.
К привычным подмосковным видам добавятся яркие пейзажи Мальдив, а среди хорошо знакомых поклонникам сериала персонажей появится новая героиня в исполнении Ксении Тепловой. Кроме того, камео в заключительном сезоне «Гранда» получили Валерия, Филипп Киркоров и Анатолий Вассерман.
Главный вопрос сезона — смогут ли Ксюша (Сивацкая) и Юра (Соколовский) сохранить отношения на расстоянии, особенно когда рядом с одним из них неожиданно оказывается бывшая любовь (Теплова).
Выход первой серии заключительного сезона «Гранда» ожидается на сервисе START 9 июля.