Сальма Хайек рассказала о борьбе с лишним весом после съемок

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Актриса Сальма Хайек набрала вес ради роли ясновидящей и подруги главной героини в исполнении Леди Гаги в фильме «Дом Гуччи». Сейчас, когда драма об убийстве главы модного дома находится на этапе постпродакшена, сама Хайек борется с набранными килограммами. Об этом она рассказала в интервью журналу InStyle.

Знаменитость призналась, что пока у нее не получается сбросить вес, но она очень хочет сделать это ради своего здоровья. Кроме того, она считает, что все привыкли видеть ее красивой и стройной, из-за чего она сталкивается с давлением и осуждением своего тела.

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Я не считаю себя какой-то горячей штучкой, но думаю, что для своего возраста и образа жизни я выгляжу неплохо. Я обязана этим медитации. Сальма Хайек

По ее словам, медитация помогает людям ощутить легкость в теле, а также исследовать его с помощью дыхания. Хайек начала практиковать дыхательные практики в 30 лет, когда столкнулась с болями в пояснице.