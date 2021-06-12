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12 июня 2021, новость

Сальма Хайек рассказала о борьбе с лишним весом после съемок

54-летняя актриса призналась, что сталкивается с давлением и осуждением своего тела
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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Актриса Сальма Хайек набрала вес ради роли ясновидящей и подруги главной героини в исполнении Леди Гаги в фильме «Дом Гуччи». Сейчас, когда драма об убийстве главы модного дома находится на этапе постпродакшена, сама Хайек борется с набранными килограммами. Об этом она рассказала в интервью журналу InStyle.

Знаменитость призналась, что пока у нее не получается сбросить вес, но она очень хочет сделать это ради своего здоровья. Кроме того, она считает, что все привыкли видеть ее красивой и стройной, из-за чего она сталкивается с давлением и осуждением своего тела.

Новость
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Я не считаю себя какой-то горячей штучкой, но думаю, что для своего возраста и образа жизни я выгляжу неплохо. Я обязана этим медитации.
Сальма Хайек

По ее словам, медитация помогает людям ощутить легкость в теле, а также исследовать его с помощью дыхания. Хайек начала практиковать дыхательные практики в 30 лет, когда столкнулась с болями в пояснице.

Ранее актриса рассказала, как едва не умерла из-за коронавируса. Она заразилась им в начале пандемии, однако предпочитала не рассказывать публично о тяжелом течении болезни. Из-за коронавируса Хайек провела дома семь недель, изолировавшись в одной из комнат, и до сих окончательно не восстановилась после болезни.

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