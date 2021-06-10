Бурунов, Зудина, Мороз с отцом представили «Содержанок»

В московском особняке «Рихтер» состоялась премьера третьей части нашумевшего сериала «Содержанки».
Продолжение напряженной истории о темной стороне роскошной столичной жизни первым зрителям представили генеральный директор видеосервиса Юлия Миндубаева, шоураннер Ирина Сосновая, генеральный продюсер сериала и сооснователь START Эдуард Илоян, режиссер Юрий Мороз, актеры Дарья Мороз, Сергей Бурунов, Марина Зудина, Александра Ребенок, Сабина Ахмедова, Сергей Гилев, Игорь Миркурбанов.
Гостями премьеры стали Андрей Бурковский, Снежана Самохина, Михаил Сегал, Софья Донианц, Ирина Чеснокова, Евгения Соляных и многие другие знаменитости.
Третий сезон станет развязкой напряженных событий первых двух частей. Первая серия доступна для просмотра на сервисе START с 10 июня.