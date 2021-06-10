Бурунов, Зудина, Мороз с отцом представили «Содержанок»

Гостями премьеры стали Андрей Бурковский , Снежана Самохина , Михаил Сегал , Софья Донианц, Ирина Чеснокова, Евгения Соляных и многие другие знаменитости.

Третий сезон станет развязкой напряженных событий первых двух частей. Первая серия доступна для просмотра на сервисе START с 10 июня.