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10 июня 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Бурунов, Зудина, Мороз с отцом представили «Содержанок»

Звезды посетили специальный показ третьего сезона провокационной многосерийной драмы
26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий

В московском особняке «Рихтер» состоялась премьера третьей части нашумевшего сериала «Содержанки». 

Продолжение напряженной истории о темной стороне роскошной столичной жизни первым зрителям представили генеральный директор видеосервиса Юлия Миндубаева, шоураннер Ирина Сосновая, генеральный продюсер сериала и сооснователь START Эдуард Илоян, режиссер Юрий Мороз, актеры Дарья Мороз, Сергей Бурунов, Марина Зудина, Александра Ребенок, Сабина Ахмедова, Сергей Гилев, Игорь Миркурбанов.

7.1
Содержанки
2019/Россия18+драматриллер
Моя оценка

Гостями премьеры стали Андрей Бурковский, Снежана Самохина, Михаил Сегал, Софья Донианц, Ирина Чеснокова, Евгения Соляных и многие другие знаменитости.

Третий сезон станет развязкой напряженных событий первых двух частей. Первая серия доступна для просмотра на сервисе START с 10 июня.

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