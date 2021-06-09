Аглая Тарасова примерила свадебное платье на съемках

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

Стартовали съемки нового фильма режиссера Дмитрия Фикса «Еврей». Главные роли в нем исполняют Аглая Тарасова и Артур Смольянинов. Проект расскажет о том, какое влияние Великая Отечественная война и Холокост оказали на судьбы людей и их послевоенную жизнь.

По словам режиссера, «Еврей» — это остросюжетный детектив, через судьбу главного героя поднимающий «серьезные нравственные вопросы о вине, ее искуплении и о том, где находится граница, после которой содеянное человеком не может заслужить прощения».

Действие картины развернется в 1946 году. Главный герой Михаил Красницкий (Смольянинов) ездит по разным городам СССР, где совершаются хладнокровные убийства. Спецслужбы находят связь между преступлениями: выясняется, что все жертвы были заключенными лагеря смерти, однако мотивы убийцы остаются неясными.

Аглая Тарасова рассказала, что ей досталась роль еврейской девушки Ривы, потерявшей во время войны всю семью, но не потерявшей себя.

Это оставило в ней след, но у нее есть стержень, характер, принципы. Это невероятно импонирует. Она очень любит главного героя и искренне верит, что сможет создать новую семью. Аглая Тарасова