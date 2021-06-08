Уколова, Виторган, Топольницкая снимаются в сериале «Квартета И»

Специально для съемок я изменила цвет волос! Я сделала это впервые за 27 лет. Не знаю как на это решилась, я же натуральная блондинка и в спектакле всегда играла со своим цветом волос. Очень хотелось сделать Соню хитрой, кажется, рыжий поможет мне в работе над образом.