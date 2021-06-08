Уколова, Виторган, Топольницкая снимаются в сериале «Квартета И»

«Квартет И» приступил к съемкам первого сериала в своей творческой биографии — «В Бореньке чего-то нет» — по популярному одноименному спектаклю, который станет также первым совместным проектом коллектива с сервисом START.
Проект расскажет историю создания кино и творческого кризиса: события сериала будут развиваться на киностудии, во время «шапки» (так называется банкет в честь окончания съемок). Главный герой — успешный режиссер, размышляющий, удалось ли ему наконец снять что-то «настоящее» (эту роль исполняет Максим Виторган), в то время как остальные члены съемочной группы выплескивают накопившиеся за время работы над фильмом эмоции.
К своим ролям, уже неоднократно исполненным на сцене, помимо Виторгана, вернутся Леонид Барац и Александр Демидов, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Павел Майков, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Юлия Топольницкая, Полина Ауг, Михаил Полицеймако, а также Анастасия Уколова, играющая «хлопушку» и ради роли сменившая имидж.
Специально для съемок я изменила цвет волос! Я сделала это впервые за 27 лет. Не знаю как на это решилась, я же натуральная блондинка и в спектакле всегда играла со своим цветом волос. Очень хотелось сделать Соню хитрой, кажется, рыжий поможет мне в работе над образом.
Режиссером стал молодой постановщик Никита Власов («Болванка»). По словам Леонида Бараца, в сериале не только появятся новые герои, не фигурировавшие в спектакле, но и изменится подача, язык повествования.
Съемки сериала пройдут в Москве и Подмосковье. Дата премьеры сериала «В Бореньке чего-то нет» пока не называется.