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3 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Александр Петров и Данила Козловский хотят сняться вместе

Звезда «Полицейского с Рублевки» рассказал о планах встретиться с коллегой на одной съемочной площадке
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Александр Петров стал героем нового выпуска онлайн-шоу Басты «Вопрос ребром». В ходе беседы актер высказался о совместной работе с другим популярным российским артистом — Данилой Козловским.

Новость
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!»

Отвечая на вопрос одной из зрительниц о том, почему они с Козловским никогда не снимались вместе ни в кино, ни в сериалах, Петров поделился:

Ну, есть такие планы. Мы в поисках сценария... Мы с ним часто разговаривали на тему, что «давай что-то вместе совместное сделаем». Есть такие планы. Дай бог, чтоб все получилось.
Александр Петров

Петров запомнился зрителям ролями в фильмах и сериалах «Текст», «Полицейский с Рублевки», «Притяжение», «Герой», «Гоголь. Начало», «Лед», «Звоните ДиКаприо!», «Т-34». В 2020-м вышло сразу несколько новых проектов с участием Александра, в частности спортивные драмы «Лед 2» и «Стрельцов», боевик «Зима», фантастическая лента «Вторжение».

Козловский, в свою очередь, известен работой в таких картинах и сериалах, как «Легенда №17», «Духless», «Викинг», «На районе», «Экипаж», «Мы из будущего», «Матильда», «Статус: Свободен», «Дубровский». Также актер выступил режиссером фильмов «Тренер», «Чернобыль. Бездна» (фильм готовится к выходу в прокат).

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