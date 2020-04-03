Александр Петров и Данила Козловский хотят сняться вместе

Александр Петров стал героем нового выпуска онлайн-шоу Басты «Вопрос ребром». В ходе беседы актер высказался о совместной работе с другим популярным российским артистом — Данилой Козловским.
Отвечая на вопрос одной из зрительниц о том, почему они с Козловским никогда не снимались вместе ни в кино, ни в сериалах, Петров поделился:
Ну, есть такие планы. Мы в поисках сценария... Мы с ним часто разговаривали на тему, что «давай что-то вместе совместное сделаем». Есть такие планы. Дай бог, чтоб все получилось.
Петров запомнился зрителям ролями в фильмах и сериалах «Текст», «Полицейский с Рублевки», «Притяжение», «Герой», «Гоголь. Начало», «Лед», «Звоните ДиКаприо!», «Т-34». В 2020-м вышло сразу несколько новых проектов с участием Александра, в частности спортивные драмы «Лед 2» и «Стрельцов», боевик «Зима», фантастическая лента «Вторжение».
Козловский, в свою очередь, известен работой в таких картинах и сериалах, как «Легенда №17», «Духless», «Викинг», «На районе», «Экипаж», «Мы из будущего», «Матильда», «Статус: Свободен», «Дубровский». Также актер выступил режиссером фильмов «Тренер», «Чернобыль. Бездна» (фильм готовится к выходу в прокат).