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3 июня 2021, новость

Ведущая «Первого канала» назвала главный минус работы с мужем

Жанна Бадоева отметила, что работать с родственниками — не очень правильный выбор
Жанна Бадоева с мужем Василием Мельничиным | Источник: Legion-Media.ru

Ведущая программы «Жизнь других» на «Первом канале» Жанна Бадоева рассказала о главном минусе работы с мужем-продюсером Василием Мельничином в одном шоу. Весомый недостаток она назвала в интервью «Телепрограмме».

«Работать с родственниками — не очень правильный выбор. Но в моей ситуации сложилось так, что мы работаем вместе с мужем», — отметила Бадоева.

Телеведущая добавила, что при работе над одной программой главный минус заключается в «нехватке ресурсов» для того, чтобы супруги могли пожалеть и поддержать друг друга после тяжелого дня.

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В обычных семьях вечером пришел один из супругов уставший — другой поддержал, пожалел, приготовил что-то вкусное. А когда мы вечером, как две побитые собаки, приезжаем в номер, то ждать такой поддержки не приходится. Сил нет. Но мы прекрасно молчим.
Жанна Бадоева

Бадоева добавила, что во время командировок пара всегда снимает один большой гостиничный номер.

В апреле 2019 года съемочная группа телепередачи «Жизнь других» тяжело заболела во время командировки во Вьетнам. По словам ведущей программы, проблемы начались во время поездки на рисовые поля.

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