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1 июня 2021, фоторепортажСъемки

Мария Порошина и Ольга Медынич играют враждующих родственниц

Актрисы снимаются в сериале «Французы под Москвой»
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В Москве проходят съемки нового сериала канала «Россия 1» — «Французы под Москвой». Главные женские роли в нем исполняют актрисы Мария Порошина и Ольга Медынич

По сюжету две совершенно разные семьи вынуждены уживаться под одной крышей. После того, как знаменитый дедушка оставляет в наследство усадьбу в Подмосковье, Петриковы (Мария Порошина и Александр Карпов) рассчитывали единолично распоряжаться ею.

Однако внезапно из Франции нагрянула семья Петрикофф-Люсьен (Ольга Медынич и Максим Литовченко), также претендующая на недвижимость. Родственникам придется искать компромисс в бытовых вопросах и пытаться договориться между собой. 

Режиссером телекомедии стал Александр Жигалкин. Дата премьеры «Французов под Москвой» пока не сообщается

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