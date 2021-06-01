Мария Порошина и Ольга Медынич играют враждующих родственниц

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В Москве проходят съемки нового сериала канала «Россия 1» — «Французы под Москвой». Главные женские роли в нем исполняют актрисы Мария Порошина и Ольга Медынич.

По сюжету две совершенно разные семьи вынуждены уживаться под одной крышей. После того, как знаменитый дедушка оставляет в наследство усадьбу в Подмосковье, Петриковы (Мария Порошина и Александр Карпов) рассчитывали единолично распоряжаться ею.

Однако внезапно из Франции нагрянула семья Петрикофф-Люсьен (Ольга Медынич и Максим Литовченко), также претендующая на недвижимость. Родственникам придется искать компромисс в бытовых вопросах и пытаться договориться между собой.