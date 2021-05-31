Табаков становится аферистом в новом фильме: первые фото

Стартовали съемки фильма « Молодой человек » с Павлом Табаковым в главной роли. Производством картины занимаются компании Versus Pictures и ID Production в сотрудничестве с Киностудией им. М. Горького.

Главный герой фильма — Ваня Ревзин — с самого детства под строгим надзором мамы усердно трудился, был честным, но в итоге так никем и не стал: он теряет работу, от него уходит жена. Он понимает, что честная жизнь по заветам мамы не принесла ему счастья, и решает впервые в жизни ввязаться в аферу, где ему придется притвориться восемнадцатилетним парнем.