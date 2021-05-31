Табаков становится аферистом в новом фильме: первые фото

Стартовали съемки фильма «Молодой человек» с Павлом Табаковым в главной роли. Производством картины занимаются компании Versus Pictures и ID Production в сотрудничестве с Киностудией им. М. Горького.
Екатерина Кононеко, вместе с Ильей Найшуллером выступающая продюсером проекта, рассказала:
«Молодой человек» — это легкая, хулиганская история. <...> Также хочется отметить атмосферу дебюта, это особый драйв на съемочной площадке. Много юмора, настоящие комики в главных ролях.
Помимо Табакова, в съемках принимают участие Ингрид Олеринская, Данила Поперечный, Рахим Абрамов, Валентина Ляпина. Режиссером и автором сценария стал Александр Фомин.
Главный герой фильма — Ваня Ревзин — с самого детства под строгим надзором мамы усердно трудился, был честным, но в итоге так никем и не стал: он теряет работу, от него уходит жена. Он понимает, что честная жизнь по заветам мамы не принесла ему счастья, и решает впервые в жизни ввязаться в аферу, где ему придется притвориться восемнадцатилетним парнем.
Выход фильма «Молодой человек» в прокат намечен на весну 2022 года.