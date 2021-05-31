Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
31 мая 2021, фоторепортажСъемки

Табаков становится аферистом в новом фильме: первые фото

Актер занят на съемках проекта Ильи Найшуллера
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Стартовали съемки фильма «Молодой человек» с Павлом Табаковым в главной роли. Производством картины занимаются компании Versus Pictures и ID Production в сотрудничестве с Киностудией им. М. Горького.

Екатерина Кононеко, вместе с Ильей Найшуллером выступающая продюсером проекта, рассказала:

Новость
Зудина поддержала сына на спецпоказе нового фильма
«Молодой человек» — это легкая, хулиганская история. <...> Также хочется отметить атмосферу дебюта, это особый драйв на съемочной площадке. Много юмора, настоящие комики в главных ролях.

Помимо Табакова, в съемках принимают участие Ингрид Олеринская, Данила Поперечный, Рахим Абрамов, Валентина Ляпина. Режиссером и автором сценария стал Александр Фомин.

Главный герой фильма — Ваня Ревзин — с самого детства под строгим надзором мамы усердно трудился, был честным, но в итоге так никем и не стал: он теряет работу, от него уходит жена. Он понимает, что честная жизнь по заветам мамы не принесла ему счастья, и решает впервые в жизни ввязаться в аферу, где ему придется притвориться восемнадцатилетним парнем.

Выход фильма «Молодой человек» в прокат намечен на весну 2022 года.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Валентина Ляпина
Ингрид Олеринская
Арзамасова стала секретаршей проклятого чиновника: первые кадры
Илья Найшуллер
Павел Табаков
Егор Корешков набрал вес и сменил имидж ради роли
Молодой человек
Безруков играет Бендера: первые фото со съемок
Екатерина Климова стала блондинкой ради новой роли
Нагиев и Миронова вместе снимаются в комедии
Юлия Пересильд впервые высказалась о своем полете в космос
Михалкова и Янковская играют мать и дочь: первые фото
16-летняя дочь Цыганова снимается в сериале «Паромщица»
Пересильд полетит в космос для съемок на МКС
Глюкоза, Меладзе, Седокова снялись в новом музыкальном шоу
Звезда «Золушки» играет Памелу Андерсон: первые фото
ДиКаприо показал первый кадр из нового фильма Скорсезе
59-летняя Ирина Розанова играет серийную убийцу: первые фото
Звезда «Султана моего сердца» играет стюардессу: первые фото
Удовиченко появится во втором сезоне «Мир! Дружба! Жвачка!»
С седой бородой: Киану Ривз прибыл на съемки «Джона Уика 4»
Муцениеце играет девушку легкого поведения: первые фото
Ланская снялась в неожиданном образе в новом сериале мужа
Ирина Пегова показала себя с золотыми зубами на съемках
Рецидивист Башаров, Иванова в форме: как снимали «МУР-МУР»
Майкл Китон снова сыграет Бэтмена 30 лет спустя
Зудина с сыном, Безрукова, Шпица на премьере онлайн-кинотеатра
Олег Меньшиков получил роль судьи в новом сериале: фото в образе
Как снимали «Великого» с Джонни Деппом: фото с площадки
Кристиан Бэйл побрился налысо ради роли
Цыганов стал любовником Лядовой в сериале: фото со съемок
Любовь Толкалина показала «беременный» живот на съемках
Ляйсан Утяшева пришла в шоу «Ты — топ-модель!»
Моника Беллуччи играет колдунью: первые фото в образе
Ольга Бузова пришла на съемки КВН
Топалов и Лазарев воссоединились на съемках музыкального шоу
Леди Гага в свадебном платье снимается в фильме «Гуччи»
Порошина и Балуев вместе снялись в сериале: первые кадры
70-летний Билл Мюррей рассказал о мучениях на съемках
Подкаминская, Панкратов-Черный и другие на съемках «ИП Пироговой»
Популярная певица едва не сорвала съемки «Орла и решки»
Фильм российского режиссера впервые возглавил прокат в США
14-летняя дочь Началовой пришла в студию шоу «Модный приговор»
Табаков, Снигирь, Борисов с женой на премьере фильма с Чиповской
Новый снимок Кристен Стюарт в образе Дианы разочаровал соцсети
Бондарчук и Хаматова играют супружескую пару: фото с площадки
Воля, Самбурская, Сысоева снимаются в новогодней комедии
Бен Аффлек снимается у Джорджа Клуни: кадры с площадки
Илья Найшуллер: «Какими бы ни были трюки, это все финтифлюшки»
Ефремов и Старшенбаум играют мужа и жену: кадры со съемок
Кудрявцева назвала причину своей госпитализации
Кяро снимается в новом фильме Оганесяна: первые фото
Пересильд и Бурковский снялись вместе: первые кадры
Воробьев рассказал о съемках в роли будущего президента России
Стартовали съемки фильма с Лоу и дочерью Йовович
Новые трейлеры
Сплетница
Тизер (англ.)
Круиз по джунглям
Дублированный трейлер №3
Декстер
Тизер (англ.)
В ритме жизни
Трейлер (англ.)
Время
Дублированный трейлер
Ложноположительный
Трейлер (англ.)
Война будущего
Трейлер (англ.)
Клаустрофобы 2: Лига выживших
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
ИЗО в школе, можно ли не ходить? 896
Картинки 801
Забавные картинки 438
новости со всего мира, другие 397
Hi-Tech
Как увидеть сделанное в ваш день рождения фото «Хаббла» Уникальный кадр в особый для вас день
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь