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19 мая 2021, новость

Студия Михалкова снимет фильм о битве кракена с подлодкой

Съемки картины «Кракен» планируется начать в 2022 году
Никита Михалков | Источник: Legion-Media.ru

Студия «Тритэ» Никиты Михалкова снимет картину о битве кракена с российской подлодкой, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на генерального директора студии Леонида Верещагина.

О проекте Верещагин рассказал в ходе очной защиты национальных фильмов, на поддержку Фонда кино в создании которых рассчитывают лидеры отечественного кинопроизводства. Проект называется «Кракен».

Речь идет о поединке российской атомной подводной лодки с одним из самых страшных чудовищ Мирового океана — кракеном. Все драматургические ходы, все, что будет придумываться, для нас должно подчеркивать работу наших моряков, которые без страха и упрека выполняют свой гражданский и воинский долг.

Съемки картины планируется начать в 2022 году, сейчас идет подготовительный период съемочного процесса. «Снимать мы будем через год. Может быть, это задержится», — уточнил Верещагин.

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