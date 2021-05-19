Студия Михалкова снимет фильм о битве кракена с подлодкой

Речь идет о поединке российской атомной подводной лодки с одним из самых страшных чудовищ Мирового океана — кракеном. Все драматургические ходы, все, что будет придумываться, для нас должно подчеркивать работу наших моряков, которые без страха и упрека выполняют свой гражданский и воинский долг.